Nicola Amoruso, exdelantero de la Juventus, entrevistado por TuttoJuve.com, habla sobre el momento actual de la Juventus.





Sobre la derrota ante el Sassuolo: "No es solo un tropiezo, es una derrota que duele muchísimo por cómo se produjo. La actuación fue de gran sufrimiento y Zhegrova, con su doblete, la había vuelto a igualar, pero no se puede perder un partido así si te llamas Juventus. Había que intentar ganarlo, no salir del Mapei con las manos vacías. Y, en cambio, llegó este gol de Adzic en el final, que pesa muchísimo en la moral y en la confianza. Ahora hace falta levantarse de inmediato y rápido".