La emergencia se produjo en un polideportivo de Montesilvano cuando el ex lateral derecho perdió repentinamente el conocimiento durante un partido de pádel sobre las 18:30 hora local, según Il Messaggero. Un médico presente en el recinto le administró de inmediato las primeras atenciones antes de que llegaran los equipos de emergencias médicas del 118 y desplegaran un dispositivo mecánico de compresión torácica para la reanimación. Fue intubado rápidamente en el lugar y trasladado de urgencia en código rojo al Hospital Civil Spirito Santo de Pescara.