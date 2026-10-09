“Quiero dar las gracias a DAZN por esta nueva oportunidad. Siempre me ha gustado afrontar nuevos retos y este me entusiasma especialmente, porque me permitirá hablar de una de mis mayores pasiones, el fútbol, desde todos los ángulos. Estoy deseando volver a empezar y ponerme a prueba en un papel distinto al que estoy acostumbrado, acompañando a los aficionados también en la lectura más técnica de las dinámicas de juego que pueden influir en las decisiones arbitrales”, comenta Gianluca Rocchi.

Su presencia enriquecerá el debate con análisis, comentarios y profundizaciones sobre los protagonistas que salten al campo, sobre losprincipales temas del campeonato y sobre las dinámicas que animan cada jornada de la Serie A.