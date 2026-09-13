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US Sassuolo v Juventus - Serie A 2026/27Getty Images Sport

Traducido por

El ex Adzic castiga a la Juventus en el 94': el Sassuolo gana 3-2 en el último segundo

Sassuolo vs Juventus
Sassuolo
Juventus
Serie A

Sigue con nosotros EN DIRECTO la cuarta jornada de la Serie A.

4ª jornada de la Serie A

Sassuolo-Juventus 2-2

Goles: 65' Esposito (S), 82' Zhegrova (J), 89' Bowie (S), 90'+1' Zhegrova (J)


La Juventus de Luciano Spalletti vuelve al campo después del empate en casa, rescatado in extremis, contra el Milan, en busca de su tercera victoria en el campeonato en la cuarta jornada de la Serie A, programada para las 20.45 en el Mapei Stadium de Reggio Emilia, contra el Sassuolo de Alberto Aquilani, que suma 4 puntos, con una victoria, un empate y una derrota. El objetivo de la Juventus es alcanzar a la Lazio con 10 puntos en el primer puesto de la clasificación, a la espera de los partidos de Inter y Roma, que se disputan mañana, pero enfrente tiene a un rival nada sencillo. Randal Kolo Muani busca su primera alegría en el campeonato; atención en el Sassuolo a Adzic, cedido precisamente por la Juventus, inicialmente en el banquillo.



  • Los goles y las acciones más destacadas:

    89' - ¡DOBLETE DEL SASSUOLO, BOWIE! Gran acción de Bakola, que rompe por la izquierda superando a Bremer, y pone el balón al medio para el ex del Hellas: zurdazo quirúrgico al palo y 2-1 para el Sassuolo.


    84' - Woltemade perdona el segundo, rematando fuera de cabeza en un córner, desde una posición inmejorable.


    83' - Gran jugada de Alajbegovic, que se va por la izquierda y saca un disparo con rosca, Muric manda a córner.


    82' - ¡EMPATA LA JUVENTUS, ZHEGROVA! Centro desde la izquierda, Muric despeja de puños ante Kolo Muani y el balón le llega al kosovar, que se perfila hacia su zurda y saca un disparo potente a puerta.


    74' - ¡Anulado el segundo del Sassuolo! El ex Adzic es encontrado al espacio, en posición sospechosa, y elige asistir a Cinquegrano, que empuja a la red, pero estaba claramente en offside.


    69' - La Juventus, cerca del empate con un potente derechazo de Douglas Luiz desde la frontal del área, Muric despeja a córner.


    65' - ¡SE ADELANTA EL SASSUOLO, ESPOSITO! Pared rápida entre Berardi y Matic, el serbio filtra de maravilla para el ex del Inter, que solo ante Vicario no falla con la derecha y firma el 1-0. Kalulu lo habilitaba.


    61' - Otra vez Alajbegovic, otra vez desde fuera con la derecha, otra vez Muric despeja.


    47' - Responde enseguida el Sassuolo con una zurda con rosca de Berardi y Vicario vuelve a aparecer mandando a córner.


    46' - Alajbegovic se va en eslalon y dispara con la derecha desde la frontal del área, Muric manda a córner.


    44' - Otra vez Conceicao por la derecha, centro peligroso al medio pero no llega el delantero.


    37' - Lo intenta Esposito con un buen derechazo desde fuera: el balón se marcha al lado.


    36' - Kolo Muani se escapa por la derecha y pone el balón al centro para Conceicao, pero Muric se adelanta.


    33' - Ocasión desperdiciada por Koopmeiners: Conceicao se va por la izquierda y centra al medio para la llegada del neerlandés, que remata centrado y flojo con la izquierda.


    27- Pared al primer toque entre Berardi y Esposito en la frontal del área, con el capitán del Sassuolo frenado en el último momento por la salida de Vicario.


    15' - Gran acción de Alajbegovic por la izquierda: doble recorte y centro peligroso al medio, pero no hay nadie para rematar.


    7' - Jugada de Berardi por el centro-izquierda: encara portería, entra en el área, se acomoda el balón, pero Lucumi está atento para meterse entre él y la pelota y permitir la salida de Vicario.


    3' - ¡Larguero de Nico Gonzalez! Gran disparo del argentino, con la derecha desde fuera del área: el balón roza el travesaño.

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  • LA FICHA DEL PARTIDO

    Sassuolo-Juventus 2-2

    Goles: 65' Esposito (S), 82' Zhegrova (J), 89' Bowie (S), 90+1' Zhegrova (J)


    Sassuolo (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Leysen, Idzes (desde el 81' Caleta-Car), Doig; Lipani (desde el 55' Bakola), Matic, Thorstvedt (desde el 70' Adzic); Berardi (desde el 70' Dominguez), Esposito (desde el 70' Bowie), Laurienté. Entrenador: Aquilani


    Juventus (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí (desde el 46' Kelly), Çelik; Douglas Luiz, Koopmeiners (desde el 71' Sarr); Conceição (desde el 60' Zhegrova), Nico González (desde el 60' Woltemade), Alajbegovic(desde el 87' Oboavwoduo); Kolo Muani. Entrenador: Spalletti


    Amonestados: Lucumi (J), Lipani (S), Douglas Luiz (J)

    Expulsados: -

    Asistencias: Matic (S), Bakola (S), Kolo Muani (J)

    Árbitro: Sacchi

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