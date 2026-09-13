El ex Adzic castiga a la Juventus en el 94': el Sassuolo gana 3-2 en el último segundo

89' - ¡DOBLETE DEL SASSUOLO, BOWIE! Gran acción de Bakola, que rompe por la izquierda superando a Bremer, y pone el balón al medio para el ex del Hellas: zurdazo quirúrgico al palo y 2-1 para el Sassuolo.





84' - Woltemade perdona el segundo, rematando fuera de cabeza en un córner, desde una posición inmejorable.





83' - Gran jugada de Alajbegovic, que se va por la izquierda y saca un disparo con rosca, Muric manda a córner.





82' - ¡EMPATA LA JUVENTUS, ZHEGROVA! Centro desde la izquierda, Muric despeja de puños ante Kolo Muani y el balón le llega al kosovar, que se perfila hacia su zurda y saca un disparo potente a puerta.





74' - ¡Anulado el segundo del Sassuolo! El ex Adzic es encontrado al espacio, en posición sospechosa, y elige asistir a Cinquegrano, que empuja a la red, pero estaba claramente en offside.





69' - La Juventus, cerca del empate con un potente derechazo de Douglas Luiz desde la frontal del área, Muric despeja a córner.





65' - ¡SE ADELANTA EL SASSUOLO, ESPOSITO! Pared rápida entre Berardi y Matic, el serbio filtra de maravilla para el ex del Inter, que solo ante Vicario no falla con la derecha y firma el 1-0. Kalulu lo habilitaba.





61' - Otra vez Alajbegovic, otra vez desde fuera con la derecha, otra vez Muric despeja.





47' - Responde enseguida el Sassuolo con una zurda con rosca de Berardi y Vicario vuelve a aparecer mandando a córner.





46' - Alajbegovic se va en eslalon y dispara con la derecha desde la frontal del área, Muric manda a córner.





44' - Otra vez Conceicao por la derecha, centro peligroso al medio pero no llega el delantero.





37' - Lo intenta Esposito con un buen derechazo desde fuera: el balón se marcha al lado.





36' - Kolo Muani se escapa por la derecha y pone el balón al centro para Conceicao, pero Muric se adelanta.





33' - Ocasión desperdiciada por Koopmeiners: Conceicao se va por la izquierda y centra al medio para la llegada del neerlandés, que remata centrado y flojo con la izquierda.





27- Pared al primer toque entre Berardi y Esposito en la frontal del área, con el capitán del Sassuolo frenado en el último momento por la salida de Vicario.





15' - Gran acción de Alajbegovic por la izquierda: doble recorte y centro peligroso al medio, pero no hay nadie para rematar.





7' - Jugada de Berardi por el centro-izquierda: encara portería, entra en el área, se acomoda el balón, pero Lucumi está atento para meterse entre él y la pelota y permitir la salida de Vicario.





3' - ¡Larguero de Nico Gonzalez! Gran disparo del argentino, con la derecha desde fuera del área: el balón roza el travesaño.