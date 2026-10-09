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¡El Everton vuelve al mercado! El Friedkin Group pone en VENTA al Everton con una gran condición para los posibles compradores
El Grupo Friedkin estudia una salida completa del Everton
El Friedkin Group (TFG) está abierto a una venta total del Everton, según The Athletic. En un principio buscaba inversión minoritaria, pero ahora el grupo propietario estadounidense está dispuesto a desprenderse de su participación mayoritaria. Sin embargo, TFG solo dará luz verde a su salida si encuentra a un sucesor capaz de llevar al club «al siguiente nivel».
TFG compró el 94 por ciento de las acciones de Farhad Moshiri en diciembre de 2024 a través de su vehículo de inversión en el Reino Unido, Roundhouse Capital. La operación aportó una estabilidad muy necesaria en Merseyside tras una larga saga y años de turbulencias financieras.
Pese a su disposición a vender, TFG sigue plenamente comprometido con el apoyo al Everton. El grupo, con sede en Houston, no acelerará su salida y está preparado para mantener el control hasta que aparezca el comprador ideal.
El Everton confirma la búsqueda de nuevos inversores
El club abordó oficialmente la situación y emitió un comunicado para confirmar las intenciones de la propiedad. «The Friedkin Group está explorando nuevas opciones de inversión para el Everton Football Club, incluida la posible venta de una participación mayoritaria», dijo el Everton.
«Cuando TFG se convirtió en custodio del Everton, el club afrontaba una importante incertidumbre financiera y desafíos tanto dentro como fuera del campo», continuó el comunicado. «La prioridad inmediata era proporcionar la estabilidad, la inversión y el apoyo necesarios para asegurar el futuro del club, incluido ayudar a completar por fin el estadio prometido desde hace tiempo para su merecida afición.
«Con esa base ya asentada de forma segura, ha llegado el momento de considerar el siguiente capítulo para el Everton. Solo atenderemos el interés de partes que creemos firmemente que serán las adecuadas para llevar al club hacia adelante y construir sobre el impulso que ya se ha establecido.
«A lo largo de este proceso, el enfoque de TFG seguirá siendo el mismo. Apoyaremos al club en todo lo necesario para lograr el éxito sobre el terreno de juego y continuaremos con los esfuerzos para marcar una diferencia positiva en las comunidades a las que sirve el club. TFG y el club no harán más comentarios mientras este trabajo esté en marcha».
La recuperación financiera se topa con la frustración en el mercado de fichajes
TFG se enorgullece de haber rescatado al Everton de una situación financiera precaria. Sus primeras intervenciones incluyeron la refinanciación de deudas costosas y la obtención de préstamos con un tipo de interés más bajo con el nuevo Hill Dickinson Stadium del club como garantía. También atrajeron nueva inversión el año pasado del exentrenador de la NBA Jason Kidd y del multimillonario Christopher Sarofim.
Sin embargo, la tensión ha aumentado tras un mercado de verano convulso. El Everton generó alrededor de 25 millones de libras de beneficio después de desprenderse de talento por valor de 100 millones de libras, incluidos Beto e Iliman Ndiaye. Los aficionados protestaron abiertamente contra la propuesta venta por 40 millones de libras del canterano Harrison Armstrong, lo que obligó al club a abandonar la operación.
Mientras Jack Grealish regresó en una segunda cesión consecutiva y llegó Ainsley Maitland-Niles, el colapso de un traspaso de 45 millones de libras por el delantero Folarin Balogun dejó frustrados a los aficionados. TFG también está compaginando una cartera deportiva cada vez mayor, que incluye a la Roma, el AS Cannes y una nueva franquicia de la NHL en Houston valorada en 3.500 millones de dólares.
- Getty Images Sport
La atención se centra en los resultados sobre el terreno de juego en medio de las conversaciones sobre la compra del club
El Everton debe afrontar la temporada en curso en medio de la incertidumbre que persiste en torno a la propiedad del club a largo plazo. Moyes tendrá la tarea de guiar a su equipo hacia posiciones más altas en la tabla de la Premier League con una plantilla que carece de profundidad en ataque tras sus fracasos en el mercado de fichajes de verano.
Mientras TFG busca activamente inversión externa o una compra total, las operaciones del día a día en el Hill Dickinson Stadium seguirán sin cambios. Los propietarios estadounidenses seguirán financiando al club hasta que aparezca un comprador que cumpla sus estrictos criterios.
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