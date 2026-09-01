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El Everton lanza una oferta de última hora en el cierre del mercado por el descartado del Manchester United Joshua Zirkzee
Everton va a por Joshua Zirkzee
El Everton ha presentado una oferta a última hora para fichar a Zirkzee cedido por el Manchester United, según Sky Sports. El movimiento se produce durante las últimas horas del mercado de fichajes, con David Moyes buscando reforzar sus opciones en ataque.
Zirkzee había sido relacionado insistentemente con un regreso a Italia durante todo el verano, con la Juventus supuestamente en cabeza en la carrera y la Fiorentina mostrando también un fuerte interés. Sin embargo, una posible operación para unirse a la Fiorentina se vino abajo recientemente, ya que, según se informa, el jugador rechazó el movimiento, lo que abrió la puerta a que el Everton entrara en escena. El club de Merseyside ha actuado con rapidez para intentar mantener al jugador de 24 años en la Premier League.
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Se cae el fichaje de Folarin Balogun
El repentino acercamiento por Zirkzee llega después de las complicaciones en la persecución de Everton por el delantero del Mónaco Folarin Balogun. Según RMC Sport, los esfuerzos por llevar al internacional estadounidense a Goodison Park atraviesan serios problemas después de que el jugador no superara el reconocimiento médico. Este contratiempo obligó al club a explorar objetivos alternativos antes de que pase la fecha límite.
Mientras tanto, Zirkzee ha tenido dificultades para contar con minutos en Old Trafford esta temporada. Fue suplente sin participar en los dos primeros partidos de liga del Manchester United contra Hull City e Ipswich Town, y permaneció en el banquillo incluso con Benjamin Sesko sin estar en condiciones físicas suficientes para jugar y Amad Diallo de baja por lesión.
Los planes de fichajes del Manchester United
El Manchester United ha estado explorando activamente la posibilidad de fichar a otro delantero para dar cobertura y competencia a Sesko, pero su incapacidad para dar salida a Zirkzee había frenado esos planes. Si el Everton cierra con éxito la cesión, podría permitir al club de Mánchester hacer también un movimiento de última hora antes de que se cierre el mercado.
Zirkzee se incorporó al Manchester United procedente del Bolonia en el verano de 2024 por una cantidad de 36,5 millones de libras. Sin embargo, su etapa en el club ha sido decepcionante debido a su pobre registro goleador. El delantero solo ha marcado cinco goles en la Premier League y nueve en todas las competiciones en 75 apariciones.
- AFP
¿Qué le espera ahora a Joshua Zirkzee?
Manchester United y Everton afrontan una carrera contrarreloj para cerrar el acuerdo de cesión antes de que hoy se cierre el plazo de fichajes. Tanto si Zirkzee se queda en Inglaterra como si se marcha a la Serie A, necesita desesperadamente jugar con regularidad en el primer equipo para relanzar su carrera.
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