La sentencia crea un precedente que probablemente agite a las juntas directivas de la Premier League. Antes, las infracciones financieras solo llevaban a sanciones deportivas, como la deducción de puntos o multas a la liga. Ahora, los clubes podrán reclamar indemnizaciones directas por la «pérdida» de posición o permanencia.

Leeds United, Leicester City, Nottingham Forest y Southampton ya valoraron demandar al Everton, pero desistieron; ahora, el éxito del Burnley podría cambiar esa decisión en el futuro.

Everton, en un comunicado emitido el miércoles, ha calificado la resolución de peligrosa y se ha mostrado sorprendido e indignado por la decisión.

El comunicado añadía que el club «no reconoce las conclusiones del panel de que el descenso del Burnley de la Premier League en mayo de 2022 se debiera a una ventaja deportiva obtenida por el Everton... Esta sentencia sienta un precedente peligroso e inviable para el fútbol inglés, dado que se basa en el principio de que un club puede incumplir las normas financieras en cualquier momento de un ejercicio financiero.

«El Everton considera que la resolución del panel tergiversa las pruebas claras presentadas por sus representantes legales y confía en que la apelación tendrá éxito».