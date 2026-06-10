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El Everton debe pagar al Burnley 40 millones de libras tras perder el litigio sobre el PSR; los Toffees advierten de que esta sentencia sin precedentes es «peligrosa e inviable»
El Burnley logra una importante victoria judicial
El Everton debe pagar casi 40 millones de libras al Burnley por incumplir las normas financieras de la Premier League. Es la primera sentencia de este tipo. El club de Merseyside ya había sufrido una penalización de 10 puntos, luego reducida a seis, pero los Clarets alegaron que ese castigo influyó en su descenso.
La disputa se originó en el incumplimiento de las normas de equilibrio financiero (PSR) por parte del Everton en la temporada 2021-22, año en que el Burnley descendió a la Championship. Aunque el club de Merseyside enfrentó inicialmente una deducción de 10 puntos —luego reducida a seis tras un recurso—, el Burnley argumentó que el momento en que se impusieron estas sanciones deportivas contribuyó directamente a su salida de la máxima categoría.
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El precedente judicial de la «pérdida de oportunidad»
Los expertos jurídicos atribuyen el éxito de la demanda del Burnley al principio de la «pérdida de oportunidad». El argumento señala que, de haberse restado puntos al Everton durante la temporada 2021-22 en lugar de hacerlo de forma retroactiva, habría descendido ese equipo y no el Burnley. Ese descenso provocó una fuerte caída de ingresos para el club de Lancashire, representado por King & Spalding.
Aunque se solicitó inicialmente más de 50 millones de libras, los 40 millones concedidos suponen un fuerte golpe financiero para el Everton, que recurrirá la decisión con Pinsent Masons y podría tener una vista antes de fin de año.
Repercusiones más amplias para la Premier League
La sentencia crea un precedente que probablemente agite a las juntas directivas de la Premier League. Antes, las infracciones financieras solo llevaban a sanciones deportivas, como la deducción de puntos o multas a la liga. Ahora, los clubes podrán reclamar indemnizaciones directas por la «pérdida» de posición o permanencia.
Leeds United, Leicester City, Nottingham Forest y Southampton ya valoraron demandar al Everton, pero desistieron; ahora, el éxito del Burnley podría cambiar esa decisión en el futuro.
Everton, en un comunicado emitido el miércoles, ha calificado la resolución de peligrosa y se ha mostrado sorprendido e indignado por la decisión.
El comunicado añadía que el club «no reconoce las conclusiones del panel de que el descenso del Burnley de la Premier League en mayo de 2022 se debiera a una ventaja deportiva obtenida por el Everton... Esta sentencia sienta un precedente peligroso e inviable para el fútbol inglés, dado que se basa en el principio de que un club puede incumplir las normas financieras en cualquier momento de un ejercicio financiero.
«El Everton considera que la resolución del panel tergiversa las pruebas claras presentadas por sus representantes legales y confía en que la apelación tendrá éxito».
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El Manchester City sigue el caso con interés
La sentencia podría afectar al caso abierto contra el Manchester City, acusado de 115 cargos por supuestas infracciones financieras de la Premier League. Otros equipos vigilan el proceso y buscan asesoramiento legal.
Si el City es declarado culpable, el “precedente Burnley” podría desatar una oleada de reclamaciones millonarias. De momento, el Everton es el primer club en afrontar una multa que se abona directamente a un rival, lo que inaugura una era litigiosa en la máxima categoría inglesa.