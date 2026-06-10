El Everton debe pagar 35 millones de libras al Burnley por infringir las normas financieras. Ahora se espera la resolución sobre el Manchester City

El Everton FC muestra sorpresa e indignación por la decisión de la Comisión Disciplinaria Independiente de la Premier League, que le obliga a indemnizar al Burnley FC por incumplir el reglamento PSR en junio de 2022.

El club ha recurrido la decisión y sostiene que es errónea tanto en derecho como en hecho.

El Club rechaza las conclusiones que atribuyen al Everton una ventaja deportiva por esa infracción, ya sancionada deportivamente.

Además, crea un precedente peligroso al sostener que un club puede incumplir las normas financieras en cualquier momento del ejercicio.

El Club cree que la sentencia tergiversa las pruebas presentadas por sus representantes legales y confía en que el recurso prospere.

El club está convencido de que cumple la normativa PSR y cuenta con la confirmación de la Premier League de que esta decisión no debería derivar en nuevas sanciones. Los aficionados pueden confiar en que la propiedad, con renovada determinación, trabaja para devolver al Everton a lo más alto del fútbol inglés.

No habrá más comentarios hasta que concluya con éxito el proceso de apelación.