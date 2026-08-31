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El Everton acuerda un traspaso de 50 millones de euros por el delantero del AS Monaco Folarin Balogun mientras la estrella de la selección de Estados Unidos se acerca a su regreso a la Premier League
El Everton cierra un acuerdo millonario
El Everton ha dado un paso decisivo en las últimas horas del mercado de fichajes de verano al alcanzar un acuerdo para fichar a Balogun, procedente del AS Monaco. El movimiento supone toda una declaración de intenciones por parte del equipo de David Moyes, que necesitaba con urgencia encontrar una fuente constante de goles tras un periodo de gran agitación en su línea ofensiva.
La operación está estructurada para reflejar el enorme potencial del jugador de 25 años y su exitoso paso por la Ligue 1. Según el experto en fichajes Fabrizio Romano, los clubes han acordado una cantidad fija de 45 millones de euros, 5 millones de euros en variables y una cláusula de futura venta, lo que garantiza que el Monaco sea compensado por su inversión mientras el Everton incorpora a uno de los delanteros más prometedores del fútbol mundial.
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Las condiciones personales siguen siendo el obstáculo
Aunque el acuerdo entre clubes está firmemente cerrado, todavía queda trabajo por hacer para finalizar la operación. El foco se ha desplazado ahora al entorno del jugador, con conversaciones que continúan hasta la noche para cerrar los detalles específicos de su contrato en Goodison Park. Romano señaló que las negociaciones que siguen esta noche sobre las condiciones personales representan el último paso clave para lograrlo
Según se informa, Balogun está abierto al movimiento, al considerar al Everton como el destino ideal para restablecer su reputación en Inglaterra tras una temporada difícil en Francia. Un nuevo comienzo bajo las órdenes de Moyes ofrece a la estrella del USMNT la oportunidad de liderar el ataque de un histórico club de la Premier League.
Sustituyendo a Beto y Ndiaye
La llegada de Balogun se produce en un momento de transición importante para la plantilla del Everton. El club se ha visto obligado a actuar tras la marcha de Iliman Ndiaye al Manchester City, mientras que Beto se ha ido a la Serie A para fichar por la Fiorentina.
Estas salidas dejaron un enorme vacío en la parcela ofensiva, lo que hacía necesario un relevo de alto perfil que pudiera aportar tanto velocidad como definición.
Los aficionados del Everton esperarán que Balogun pueda aportar la chispa que ha faltado en el último tercio. Con algo más de 24 horas por delante en el mercado, también se está vinculando al club con otros nombres de primer nivel, entre ellos Jack Grealish.
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La complicación de Richarlison
La posible llegada de Balogun y la búsqueda de Grealish han planteado dudas sobre otros posibles objetivos, en especial el antiguo favorito de la afición Richarlison.
Aunque el brasileño ha dejado pistas emotivas en las redes sociales sobre un regreso a Merseyside, la envergadura financiera de la operación por Balogun sugiere que el Everton puede que ya haya comprometido sus principales recursos.
Si la operación por Balogun se completa sin contratiempos, supondría una victoria importante para el Everton en un mercado definido por el drama de última hora. Se espera que el delantero, que sigue siendo una pieza clave para la selección de Estados Unidos, llegue en breve para pasar el reconocimiento médico una vez se ratifiquen los términos personales.
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