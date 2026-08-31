El Everton ha dado un paso decisivo en las últimas horas del mercado de fichajes de verano al alcanzar un acuerdo para fichar a Balogun, procedente del AS Monaco. El movimiento supone toda una declaración de intenciones por parte del equipo de David Moyes, que necesitaba con urgencia encontrar una fuente constante de goles tras un periodo de gran agitación en su línea ofensiva.

La operación está estructurada para reflejar el enorme potencial del jugador de 25 años y su exitoso paso por la Ligue 1. Según el experto en fichajes Fabrizio Romano, los clubes han acordado una cantidad fija de 45 millones de euros, 5 millones de euros en variables y una cláusula de futura venta, lo que garantiza que el Monaco sea compensado por su inversión mientras el Everton incorpora a uno de los delanteros más prometedores del fútbol mundial.