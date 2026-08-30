El Everton ha activado oficialmente su ofensiva por Balogun al presentar una propuesta concreta al AS Monaco, mientras busca cerrar un fichaje de impacto antes del cierre del mercado.

El Everton trabaja con una urgencia renovada en los últimos días de la ventana de fichajes, y el internacional estadounidense ha emergido como la prioridad principal del equipo de captación del club. Según el periodista belga Sacha Tavolieri, el Everton ha presentado una propuesta de 18 millones de euros a sus homólogos del AS Monaco y está presionando para fichar al delantero estadounidense.

El interés por Balogun llega en un momento de cambios significativos dentro de la plantilla del Everton. El club tuvo recientemente que gestionar tensiones internas en relación con posibles salidas, en particular al verse obligado a cancelar una operación por el joven talento Harrison Armstrong.