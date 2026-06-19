El estilo de la Premier League... ¿Conseguirá Tuchel frenar a los rivales de Inglaterra en el Mundial?

Según el periódico británico «The Athletic», al elegir su sede de entrenamiento para el actual Mundial, Dibujaron una línea horizontal en el mapa de Estados Unidos, pues al sur de ella las temperaturas serían tan altas que impedirían entrenar a diario en lo que se prevé como el Mundial más caluroso desde 1994.

Sin embargo, tampoco querían ir muy al norte para garantizar un clima lo bastante cálido que facilitara la aclimatación de los jugadores.

El calor ha marcado como nunca la preparación inglesa: Thomas Tuchel, que asistió al Mundial de Clubes el verano pasado, analizó lo que un equipo europeo necesita para ganar.

El segundo entrenador, Anthony Barry, mencionó un «modelo de juego resistente al calor» pensado para triunfar en Norteamérica.

Por ello, la delegación viajó cuanto antes a Florida para que los jugadores se adaptaran al clima y estuvieran «preparados para afrontar la falta de descanso».