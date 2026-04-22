«El estadio que se merecen»: el Chelsea jugará todos sus partidos de la Superliga Femenina en Stamford Bridge desde la temporada 2026-27, tras dejar Kingsmeadow, su hogar durante años

El Chelsea anunció el miércoles, tras consultar con las jugadoras y los grupos de aficionados, que el equipo femenino jugará en Stamford Bridge. El club afirmó que la decisión refleja su «fe inquebrantable en el potencial a largo plazo del fútbol femenino y su responsabilidad de contribuir a su avance». Los Blues añadieron: «Jugar en Stamford Bridge aumentará la visibilidad, dará continuidad a los aficionados, liberará potencial e inspirará a la próxima generación».

Esta temporada ya han jugado siete partidos allí, y el próximo mes se disputará por primera vez la FA Cup femenina en el estadio, en las semifinales contra el líder, el Manchester City. El último encuentro de la WSL también será en Stamford Bridge, sumando un total de nueve encuentros.

A partir de la próxima temporada, con la ampliación de la WSL a 14 equipos, el mínimo subirá a 13 encuentros. Los detalles sobre la sede alternativa de los partidos que no se jueguen en Stamford Bridge se anunciarán más adelante.