El exdelantero de los Hammers, Harewood, en declaraciones exclusivas a GOAL por cortesía del sitio web líder en comparativas de casinos casinostreamers.com, se refirió a la necesidad de evitar comparaciones con un estadio que siempre guardará recuerdos especiales para varias generaciones de seguidores del West Ham: «Creo que has dado en el clavo. No creo que se pueda replicar Upton Park. Sería muy, muy difícil, porque la historia que hay allí... sería muy complicado intentar reproducirla.

«Pero hay que intentar hacerlo propio. Porque, para mí, el London Stadium es un lugar increíble. Especialmente para todos los aficionados. Estamos hablando de entre 55 000 y 60 000 espectadores que llenan el estadio semana tras semana. No se me ocurre un lugar mejor para el West Ham en los últimos años.

«Creo que han pasado ya nueve o diez años desde que se trasladaron allí. Es mucho tiempo. No se trata solo del estadio. Los aficionados son absolutamente apasionados con el equipo. Ahora solo hay que apoyar al equipo y olvidarse del entorno.

«Los aficionados son increíbles cuando se animan. Como exjugador, eso me motivaba mucho. Más aún cuando oyes los rugidos, los cánticos, los coros, las burbujas y todo eso. Creo que hay que empezar a pensar en eso, porque llevan mucho tiempo en el London Stadium. Lo del estadio ya debería quedar en el olvido, porque no se van a marchar de allí a corto plazo.

«Lo único que tienen que hacer ahora es concentrarse en el equipo y apoyarlo como suelen hacer. Porque son unos aficionados increíbles. Nunca se va a poder replicar Upton Park. Porque el traslado, para mí, era necesario.

«Porque, obviamente, al estar en Europa y luego ganar [la Conference League en 2023], el ambiente era electrizante. En los partidos contra el Sevilla, y contra todos los equipos que vinieron al estadio, no creo que se pudiera replicar eso en Upton Park.

«Probablemente habría habido el mismo nivel de ruido. Pero para que tanta gente viniera a ver ese partido, creo que el London Stadium era el mejor lugar para que eso ocurriera. Obviamente, acabaron ganando un trofeo y eso fue increíble. Solo tienen que seguir recreando eso con ese ambiente».