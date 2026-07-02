SANTA CLARA, California -- Han pasado 24 años desde que la selección masculina de fútbol de Estados Unidos superó la fase eliminatoria. Mauricio Pochettino y su equipo se negaron a que esa cifra llegara a 28.

La polémica expulsión de Folarin Balogun, que pisó sin querer el talón del defensa bosnio Tarik Muharemovic, casi lo arruina todo.

«Nunca fue tarjeta roja», subrayó Pochettino en la rueda de prensa posterior al partido. «Nunca fue mi intención pisar al jugador».

Christian Pulisic reveló que el vestuario se unió para apoyar a Balogun tras el partido.

«Viéndolo ahora, me parece muy dura la tarjeta», afirmó. «Solo le dije que ha hecho mucho por nosotros y que ahora le apoyamos... Entiendo que, en cierto modo, es una acción peligrosa, pero él solo intentaba apoyar el pie en el suelo y no le dio en la parte alta de la pierna. Es una verdadera lástima».

Jugadas similares han desanimado a los estadounidenses en el pasado, pero, como demostraron durante todo el torneo, el equipo de Pochettino se negó a rendirse.

«Los jugadores leyeron muy bien la situación», afirmó. «Controlamos las emociones y eso fue clave. Hay que elogiar a los jugadores; gestionaron un partido muy intenso de forma increíble y demostraron que somos maduros para seguir compitiendo».

Malik Tillman fue clave: cuando Bosnia empezaba a aprovechar su superioridad numérica, el jugador de 24 años anotó un tiro libre que se recordará por años. Otros también aportaron jugadas decisivas.

Ahora la selección estadounidense se enfoca en Bélgica, en octavos de final. Ganar en Seattle podría llevarlos a cuartos por primera vez desde 2002, cuando vencieron en eliminatoria. Los Diablos Rojos serán favoritos, pero este grupo ya ha superado pronósticos en contra. Pochettino y su equipo podrían estar a punto de construir algo especial en las próximas semanas.

«Se trata de ganar, de mantener el impulso», afirmó Pochettino.

GOAL analiza los ganadores y perdedores en el estadio de la Bahía de San Francisco.