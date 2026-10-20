El espectáculo de las competiciones europeas en NOW: cómo ver la UEFA Champions League, la UEFA Europa League y la UEFA Conference League

Vuelve el espectáculo de las competiciones europeas con la tercera jornada de la UEFA Champions League y la UEFA Europa League y la segunda jornada de la UEFAConference League. Los equipos italianos quieren recuperar impulso, dar un giro a su trayectoria en la fase de liga y mejorar la posición de Italia en el ranking.

En el campo, a lo largo de tres días para disfrutar, estarán el Inter, el Napoli, la Roma, el Como, el AC Milan, la Juventus y la Atalanta.

En la máxima competición, la Roma y el Napoli abren la semana de competiciones europeas. La Roma, derrotada en los minutos finales ante el Real Madrid en la última jornada, recibe al Slovan Bratislava de Yaya Touré: para el equipo de Gasperini, ganar es fundamental si quiere mantener vivas sus esperanzas de clasificación. A la misma hora (a las 21:00), el Napoli recibe en el Maradona al Bodo/Glimt, que viene de ganar en casa al Borussia Dortmund. Los noruegos, liderados por Hauge, exjugador del AC Milan, fueron la gran sorpresa de la última Champions League (eliminaron al Inter y llegaron hasta los cuartos de final) y viajan a Italia en busca de su primera victoria a domicilio en esta edición. El martes a las 21:00 también se disputará el Paris Saint-Germain-Barcelona, un duelo entre dos de los principales candidatos al título.





El miércoles promete otra noche de gran espectáculo: el Como abre la jornada a las 18:45 ante el Manchester United, que atraviesa un momento difícil, pero sigue siendo un rival temible para el equipo de Fabregas, deseoso de resarcirse de la derrota en Rotterdam ante el Feyenoord. Todas las miradas estarán también puestas en el otro gran duelo de la jornada, el Bayern de Múnich-Arsenal, otra posible final anticipada.





El jueves será el turno de los demás equipos italianos: en la Europa League, el AC Milan afronta su segunda salida consecutiva, esta vez a casa del Bournemouth, mientras que la Juventus se mide al Rennes del goleador Lepaul. La Atalanta, en la Conference League, se enfrentará al Ajax de Julian Brandt en el magnífico Johan Cruijff Arena.





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