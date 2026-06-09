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¡El esfuerzo nunca cesa! Alisha Lehmann entrena en el gimnasio durante sus vacaciones soleadas con su novio, Montel McKenzie, mientras la estrella suiza deja atrás los problemas de descenso de la WSL
Escapada a Jamaica y sesiones de gimnasio
Lehmann compartió una selfie en Instagram con su novio, Montel McKenzie, y reveló que disfrutan del sol de Jamaica. Ambos lucen en forma pese a la reciente descenso de su equipo, Leicester City, tras perder por penaltis ante Charlton Athletic. Para Lehmann, este viaje a Jamaica le ofrece un descanso mental tras el descalabro de la temporada nacional: el Leicester City descendió de la Superliga Femenina tras perder en los penaltis contra el Charlton Athletic. La futbolista suiza se centra ahora en su recuperación física.
Suerte dispar en el campo
Mientras Lehmann digiere el descenso, su pareja aún saborea un triunfo espectacular. McKenzie levantó el trofeo de la Baller League UK en el O2 Arena tras ganar 5-2 al NDL FC. La pareja selló el momento con un beso en el campo, demostrando su fuerte vínculo. McKenzie ya había contado al Daily Mail que la presencia de Lehmann lo impulsa: «Naturalmente, te da ese empujón, como cuando te está viendo un familiar o un amigo». Esa dinámica se nota en sus entrenamientos en Jamaica, donde ambos se motivan para mantenerse en forma.
Premios individuales pese a las dificultades del equipo
A pesar de la mala campaña del club, Lehmann tuvo un curso personal curioso: llegó en enero, jugó nueve partidos (cinco como titular) y perdió todos. Gracias a su enorme popularidad mundial —más de 15 millones de seguidores— ganó los premios a Jugadora de la Temporada y Gol de la Temporada. Su único tanto, frente al Aston Villa, le valió el segundo galardón y evidencia cómo su fama fuera del campo compensa sus limitadas aportaciones sobre el césped debido a problemas físicos.
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Al delantero le esperan decisiones importantes
Lehmann se enfrenta a una gran reconstrucción y a un dilema en su carrera: quedarse en el Leicester y pelear por el ascenso o buscar un traspaso. De momento, unos días de descanso en Jamaica le sirven de distracción antes de decidir.