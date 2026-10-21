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Yosua Arya
Traducido por

«¡El escudo es intocable!»: Jose Mourinho lanza una severa advertencia a Vinicius Jr en el Real Madrid

Vinicius Junior
Real Madrid
J. Mourinho
Real Madrid vs RB Leipzig
Liga de Campeones

Jose Mourinho ha rechazado tajantemente que algún jugador del Real Madrid, incluido Vinicius Junior, tenga garantizado un puesto en el once titular. En la previa del partido de Champions League contra el RB Leipzig, el técnico portugués insistió en que el rendimiento sobre el terreno de juego determina quién juega de inicio.

  • La atención de Mourinho, centrada en la Champions League

    Mourinho compareció ante los medios en la Ciudad Real Madrid mientras preparaba a su plantilla para el próximo partido de la Champions League. El técnico portugués habló antes de un crucial duelo europeo contra el conjunto alemán RB Leipzig.

    El Real Madrid busca imponer su autoridad en la competición, y Mourinho quiere asegurarse de que sus jugadores mantengan la concentración. El técnico aprovechó la rueda de prensa para fijar un criterio claro para toda su plantilla.

    El veterano entrenador dejó muy claro que la reputación por sí sola no garantizará minutos de juego bajo su dirección. Subrayó la importancia del club por encima de cualquier jugador.

  • Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    «El escudo es intocable»

    Durante la rueda de prensa, a Mourinho le preguntaron expresamente si el extremo brasileño Vinicius era considerado una figura intocable en el once titular. El entrenador respondió con la franqueza y contundencia que le caracterizan.

    «El escudo es intocable», afirmó Mourinho. «No me gusta este concepto de jugador intocable. Lo que hace intocables a los jugadores no es su estatus, el brazalete de capitán ni los años que llevan en el club».

  • El rendimiento determina la selección

    Mourinho profundizó en su filosofía a la hora de elegir la alineación y dejó claro que no había lugar para malentendidos. Subrayó que los logros pasados o la jerarquía percibida dentro del vestuario no influirán en sus decisiones.

    «Tampoco se trata de cuánto se pagó por ellos», continuó Mourinho. «Lo que hace intocable a un jugador es su rendimiento sobre el terreno de juego».

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  • Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Preparándose para la prueba ante el Leipzig

    El Madrid debe plasmar ahora las exigencias de Mourinho en una buena actuación sobre el terreno de juego ante el Leipzig. Vinicius y sus compañeros tendrán que demostrar su valía para asegurarse un sitio en los planes de Mourinho de cara al futuro.

    Un resultado positivo ante el Leipzig será crucial para las aspiraciones europeas del Madrid. Mourinho estará muy atento para ver qué jugadores dan un paso al frente y ofrecen el rendimiento sobre el terreno de juego que exige.

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