«¡El escudo es intocable!»: Jose Mourinho lanza una severa advertencia a Vinicius Jr en el Real Madrid

Mourinho compareció ante los medios en la Ciudad Real Madrid mientras preparaba a su plantilla para el próximo partido de la Champions League. El técnico portugués habló antes de un crucial duelo europeo contra el conjunto alemán RB Leipzig.

El Real Madrid busca imponer su autoridad en la competición, y Mourinho quiere asegurarse de que sus jugadores mantengan la concentración. El técnico aprovechó la rueda de prensa para fijar un criterio claro para toda su plantilla.

El veterano entrenador dejó muy claro que la reputación por sí sola no garantizará minutos de juego bajo su dirección. Subrayó la importancia del club por encima de cualquier jugador.