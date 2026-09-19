El entrenador del Liverpool, Andoni Iraola, defendió con firmeza a los fichajes mediáticos Florian Wirtz y Bradley Barcola antes de un reencuentro personal con su antiguo club, el Bournemouth. El técnico español sigue invicto en seis partidos desde que asumió el cargo en Anfield, manteniendo un impresionante inicio de etapa.

Al abordar el escrutinio mediático sobre su costosa delantera, Iraola insistió en que ambos mediapuntas aportan un valor inmenso más allá de los números puros.

Subrayó que, para evaluar las contribuciones individuales, es necesario valorar el rendimiento global del equipo cuando los jugadores están sobre el terreno de juego.



