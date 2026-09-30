AFP
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El escudo del Manchester City a las puertas del Etihad Stadium, vandalizado por aficionados furiosos tras el veredicto de culpabilidad financiera
Vandalismo en el Etihad
Según una información de The Sun, el enorme escudo del Manchester City situado en el exterior del Etihad Stadium ha sido vandalizado con un insulto de carácter sexual. Algunos aficionados descargaron su furia contra el exterior del estadio inmediatamente después del explosivo fallo.
La Premier League confirmó el martes que una comisión independiente declaró al Manchester City culpable de todos los cargos relacionados con graves infracciones de las normas financieras. Estas infracciones se produjeron a lo largo de un periodo de nueve temporadas entre 2009-10 y 2017-18, lo que marca uno de los periodos más turbulentos de la historia reciente del club, mientras se enfrenta a posibles sanciones deportivas.
Ingresos artificiales e incumplimientos de las normas
La comisión determinó que el Manchester City había acordado contratos «ficticios» con socios comerciales. Estos mecanismos inflaron artificialmente los ingresos del club y redujeron significativamente los costes. Los acuerdos resultantes distorsionaron las finanzas del Manchester City en más de 900 millones de libras durante el periodo especificado.
Además, el club fue declarado culpable de la mayoría de los cargos relacionados con su falta de cooperación con la investigación. El director ejecutivo de la Premier League, Richard Masters, señaló que la decisión independiente estableció que el club había incumplido «de forma sistemática» las normas de la competición durante casi una década, lo que abría la puerta a posibles castigos sin precedentes.
El club mantiene su absoluta inocencia
A pesar de las conclusiones perjudiciales y del vandalismo en el estadio, el Manchester City ha rechazado con vehemencia el veredicto e insiste en que sigue siendo completamente inocente. El club emitió un comunicado desafiante en el que confirmó su intención de recurrir, al argumentar que la opinión de la comisión contiene «errores materiales claros, de derecho, de principio y de hecho» y calificar la decisión de «insegura».
Además, el Manchester City declaró: «El club es inocente de las acusaciones formuladas por la Premier League y existe un conjunto exhaustivo de pruebas irrefutables que respaldan todas sus posiciones en relación con este caso».
- Getty Images Sport
¿Qué le espera al Manchester City?
El Manchester City tiene hasta el viernes 2 de octubre para ejercer oficialmente su derecho a recurrir las demoledoras conclusiones de la comisión. Aunque todavía no se ha impuesto ninguna sanción concreta, una vista independiente determinará el castigo exacto mientras continúa esta batalla legal sin precedentes entre el club y la Premier League.
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