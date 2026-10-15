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El escándalo de la tarjeta roja de Folarin Balogun obliga a la FIFA a cambiar el reglamento mientras Gianni Infantino afronta una crisis de liderazgo
Cerrar el vacío legal
La FIFA se dispone a modificar su reglamento para evitar que se repita la polémica decisión de suspender la sanción de Balogun para el Mundial. Según ESPN, el organismo estudiará una propuesta para prohibir en el futuro la suspensión de las sanciones automáticas de un partido.
La decisión inicial de la comisión disciplinaria de la FIFA de suspender la sanción impuesta al delantero de Estados Unidos provocó una oleada de críticas en el fútbol mundial. Los críticos sostuvieron que la medida constituía una injerencia política después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admitiera que había pedido personalmente a Infantino que revisara la sanción.
Debbie Hewitt, que preside la Federación Inglesa de Fútbol y ocupa la vicepresidencia de la FIFA, ha escrito a Infantino para solicitar la publicación de los documentos relativos al caso. Infantino ha sostenido que la comisión disciplinaria llegó a su conclusión con total independencia.
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Presión sobre Infantino
La propuesta de cambio de normativa llega cuando Infantino afronta la mayor crisis de sus casi 11 años de presidencia, antes de una reunión del Consejo de la FIFA en Zúrich. Los miembros del Consejo se preparan para cuestionar al dirigente sobre varias cuestiones clave de gobernanza y propuestas controvertidas.
Más allá del fallo sobre Balogun, Infantino ha recibido duras críticas por sus estrechos vínculos con figuras políticas y por posibles conflictos de intereses. Los dirigentes del fútbol exigen mayor transparencia sobre los recientes procesos de toma de decisiones dentro de la organización.
También se han presentado quejas formales por un premio de la paz creado por Infantino y concedido a Trump durante el sorteo del Mundial en Washington D. C. Bernd Neuendorf, miembro del Consejo de la FIFA, solicitó que el asunto se incluyera en el orden del día de la reunión.
Creciente discordia interna
El orden del día de la reunión también incluye conversaciones sobre la propuesta FIFA Forward Enterprise, abandonada recientemente, que pretendía atraer inversión privada a los intereses comerciales del Mundial. Desde entonces, el organismo rector del fútbol europeo, la UEFA, ha presentado solicitudes ante tribunales de Estados Unidos para obtener pruebas de cara a una posible denuncia penal contra Infantino en Suiza.
Han surgido nuevas preocupaciones sobre la gobernanza tras las informaciones relativas a la selección de la República Democrática del Congo. Se plantearon dudas después de que la federación no recibiera ninguna sanción pese a que el portero Lionel Mpasi disputó cuatro partidos de clasificación sin cumplir los requisitos para jugar.
Se espera que Infantino proponga aumentar a 15 millones de dólares el pago a cada una de las 211 federaciones miembro para el ciclo comercial 2027-30. La oferta económica parece buscar contrarrestar las propuestas alternativas presentadas por la UEFA y sus aliados.
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El reloj electoral sigue corriendo
El tenso enfrentamiento en el consejo se produce antes del plazo del 18 de noviembre para que los candidatos presenten su candidatura a las próximas elecciones presidenciales de la FIFA. La votación oficial está prevista para cuatro meses después en Rabat, Marruecos.
Hasta la reciente serie de polémicas que ha debilitado su posición, Infantino parecía encaminado sin dificultades hacia un cuarto mandato, que se prolongaría hasta 2031. Sin embargo, sigue sin estar claro si la mayoría de las federaciones miembro votará en contra de un presidente en ejercicio que ofrece mayores aportaciones económicas.
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