La FIFA se dispone a modificar su reglamento para evitar que se repita la polémica decisión de suspender la sanción de Balogun para el Mundial. Según ESPN, el organismo estudiará una propuesta para prohibir en el futuro la suspensión de las sanciones automáticas de un partido.

La decisión inicial de la comisión disciplinaria de la FIFA de suspender la sanción impuesta al delantero de Estados Unidos provocó una oleada de críticas en el fútbol mundial. Los críticos sostuvieron que la medida constituía una injerencia política después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admitiera que había pedido personalmente a Infantino que revisara la sanción.

Debbie Hewitt, que preside la Federación Inglesa de Fútbol y ocupa la vicepresidencia de la FIFA, ha escrito a Infantino para solicitar la publicación de los documentos relativos al caso. Infantino ha sostenido que la comisión disciplinaria llegó a su conclusión con total independencia.