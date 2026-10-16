AFP
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«¡Él es el jefe!»: Luis Enrique bromea con darle «vacaciones» a Ousmane Dembele tras la exhibición de la estrella del PSG en la Champions League
Dembele, descansado, brilla
Dembele recompensó las rotaciones de Enrique con una actuación decisiva ante el City en la segunda jornada de la Champions League. El internacional francés descansó durante el partido de Ligue 1 del PSG contra el Le Mans tras disputar cuatro encuentros internacionales con Francia.
La decisión estratégica permitió al delantero disponer de una semana completa de descanso para recuperarse antes de la gran cita europea. El descanso dio sus frutos: Dembele marcó y firmó una brillante actuación en el campo del City.
En declaraciones a Canal+ poco después del pitido final, Dembele bromeó entre risas con que quizá necesitara vacaciones periódicas si siempre daban lugar a actuaciones europeas tan espectaculares.
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Enrique se suma a las bromas
Enrique respondió con el mismo humor a los comentarios desenfadados de Dembele tras el partido durante la rueda de prensa del viernes. El técnico español dejó claro que le agradaban la actitud positiva y el buen ánimo de su delantero.
«Él es el jefe. Si quiere vacaciones, tendrá vacaciones», bromeó Enrique ante los periodistas cuando le preguntaron por las declaraciones del extremo. «Se ríe todo el tiempo. Me encanta su forma de vivir el fútbol. Es una broma, pero siempre estoy dispuesto a darles a los jugadores lo que quieren. A ellos les gusta jugar siempre de titulares. Saben que elegir es responsabilidad mía».
Definiendo la pausa táctica
El entrenador del PSG aclaró después qué implica realmente el tiempo libre en su exigente sistema de trabajo. Descansar al más alto nivel no significa desconectar por completo de las obligaciones profesionales.
«Para mí, “estar de vacaciones” significa venir al centro de entrenamiento a entrenar. ¡Eso son unas vacaciones!», explicó Enrique.
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¿Qué viene ahora para el PSG?
El PSG vigilará de cerca los niveles de energía de su plantilla mientras compagina las exigencias de la competición nacional con su trayectoria europea. La atención estará puesta en si Dembele recibe otro descanso adaptado a sus necesidades antes de su próxima gran cita continental.
El próximo compromiso del PSG será una visita al Strasbourg en la Ligue 1. Después, la próxima semana, afrontará un difícil partido contra el Barcelona en la Champions League.
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