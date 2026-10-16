«¡Él es el jefe!»: Luis Enrique bromea con darle «vacaciones» a Ousmane Dembele tras la exhibición de la estrella del PSG en la Champions League

Dembele recompensó las rotaciones de Enrique con una actuación decisiva ante el City en la segunda jornada de la Champions League. El internacional francés descansó durante el partido de Ligue 1 del PSG contra el Le Mans tras disputar cuatro encuentros internacionales con Francia.

La decisión estratégica permitió al delantero disponer de una semana completa de descanso para recuperarse antes de la gran cita europea. El descanso dio sus frutos: Dembele marcó y firmó una brillante actuación en el campo del City.

En declaraciones a Canal+ poco después del pitido final, Dembele bromeó entre risas con que quizá necesitara vacaciones periódicas si siempre daban lugar a actuaciones europeas tan espectaculares.