



En mayo del año pasado, la Federación Brasileña anunció oficialmente el fichaje del italiano Carlo Ancelotti para dirigir la selección absoluta, en una decisión histórica.

Es el primer técnico extranjero en la historia de Brasil, país con una rica tradición de entrenadores exitosos.

La CBF afirmó que su fichaje era una declaración de intenciones para recuperar la cima del fútbol.

La Federación destacó que Ancelotti es el mejor entrenador de la historia y ahora dirige a la mejor selección del mundo: «Juntos escribiremos un nuevo capítulo en la gloriosa historia del fútbol brasileño».

Leyendas como Zé Roberto respaldaron la decisión, convencidas de que Ancelotti puede cambiar la mentalidad del grupo y devolver el orgullo a la afición.

Dunga confió en su filosofía y capacidad de resultados, y Zico lo llamó «indiscutible», destacando su amor por el fútbol brasileño y su comprensión de sus características.