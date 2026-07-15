El equipo, tres veces campeón de la Liga de Campeones, negocia el fichaje de Djed Spence, y la estrella del Tottenham se muestra «abierta» a un sorpresivo traspaso

El interés del tricampeón de la Liga de Campeones llega cuando el valor de Spence está en su punto más alto. A pesar de las dudas sobre su inclusión en la convocatoria de Inglaterra para el Mundial, el defensa se ha convertido en una pieza clave en el esquema de Thomas Tuchel. Jugando con dolor y una máscara tras fracturarse la mandíbula en mayo, Spence fue fundamental en la victoria de los Tres Leones en cuartos de final contra Noruega.

Su actuación como suplente lo sitúa como candidato a titular en la semifinal ante Argentina. En el torneo ha mostrado la velocidad y la franqueza que ya exhibió en su temporada de revelación con el Nottingham Forest. Spence, cedido por el Middlesbrough, fue clave en el ascenso del Forest a la Premier tras ganar los play-offs de la Championship 2021-22. Tras disputar 30 partidos de Premier League con los Spurs la temporada pasada, ha demostrado que puede competir al más alto nivel.