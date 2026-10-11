Buzzi
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«¡El equipo que más daño le hizo a Gasperini!»: Cesc Fabregas hace una sorprendente confesión sobre el Inter de Milán
Fabregas revela la inspiración táctica de la actuación ante la Roma
El entrenador del Como, Cesc Fabregas, ofreció un interesante análisis táctico tras el empate 0-0 de su equipo ante la Roma en el Stadio Giuseppe Sinigaglia. Pese a enfrentarse a uno de los equipos más ofensivos de la Serie A, dirigido por Gian Piero Gasperini, Fabregas hizo que el Como saliera a atacar a la Roma.
El español reveló que analizó actuaciones anteriores del Inter de Milán de Simone Inzaghi para elaborar su plan de partido.
«En mi opinión, el equipo que más daño le hizo a Gasperini fue el Inter de Simone Inzaghi», declaró Fabregas a DAZN Italia. «A partir de ahí empecé a estudiar algunos aspectos y a sacar ideas».
- Italy Photo Press
Hace falta valentía para enfrentarse al sistema de Gasperini
Fabregas elogió a sus jugadores por llevar a cabo una valiente estrategia de presión e insistió en que la preparación táctica no sirve de nada sin valentía física. «Cuando todavía jugábamos 11 contra 11, creo que fue una de las mejores actuaciones de mi carrera contra la Roma», afirmó Fabregas.
«Hace falta mucho carácter para enfrentarse a la Roma, porque si te centras primero en la táctica sin tener el valor de jugar el balón, no sumarás puntos».
«A veces el fútbol es realmente inexplicable. Es raro que dos equipos tan ofensivos y con tanta iniciativa empaten 0-0».
Las sorprendentes decisiones al elegir a los jugadores dan sus frutos
Fabregas también habló de sus sorprendentes decisiones para el once inicial, entre ellas la de dar entrada a Maxence Caqueret en el centro del campo en lugar de Martin Baturina. Caqueret respondió a la confianza de su entrenador con una actuación de gran despliegue en la medular.
«A veces, los jugadores merecen más, así que, independientemente de la posición táctica, se había ganado un puesto en el once inicial», explicó Fabregas.
«Planteamos el partido para neutralizar al otro equipo. Caqueret no está en nuestra lista de inscritos para la Champions League, entrenó muy bien y por eso me pareció acertado ponerlo a jugar».
- Buzzi
El Como mantiene su impulso de crecimiento en la Serie A
Aunque el Como dejó escapar la oportunidad de sumar los tres puntos, Fabregas sigue encantado con la evolución táctica de su equipo. Empatar ante un rival de la categoría de la Roma confirma la trayectoria positiva del Como.
El Como se centra ahora en aprovechar esta actuación en sus próximos partidos de la Serie A.
Fabregas seguirá desarrollando sus ideas tácticas a medida que avance la competición liguera.
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