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Sabatini Spagna Francia
Sandro Sabatini

Traducido por

El equipo presiona a las estrellas francesas: Leonardo y Maldini ven en España el modelo a seguir

Francia vs España
Francia
España
World Cup

Las Furie Rosse arrollan a los Bleus y se clasifican para la final: no hubo partido.

Francia, irreconocible: sus estrellas se apagaron. España, superlativa en su juego colectivo más allá de Yamal. Es la primera vez en este Mundial; ocurrió en semifinales. En el peor momento: el 14 de julio, fiesta nacional francesa. No hacía falta asaltar la Bastilla; bastaba con mantener el nivel anterior. No lo logró y, ahora, como mucho, podrá pelear por el tercer puesto: un bronce que sabe a poco tras el título de 2018 y la final de 2022.


La historia yamostraba indicios de la victoria española en las últimas ediciones de la Liga de Naciones y la Eurocopa. Pero en la semifinal de Dallas no pesó tanto el pasado como la crónica del partido. La crónica relata un partido bien planteado por el seleccionador De la Fuente y desbloqueado por la distracción de Digne ante Yamal, que permitió el penalti de Oyarzabal.







  • Oyarzabal es el secreto de la selección española, elogiada por el juego de pases de Rodri, Olmo y Fabián. Pero el delantero centro es clave: aporta armonía y practicidad al campo. El seleccionador De la Fuente lo ha formado desde las categorías inferiores junto a otro pieza clave: el «portero volador» Unai Simón. Con ellos brilla la cantera española, que funciona de abajo a arriba. De la Fuente, técnico federativo formado en todas las categoríasinferiores, llegó a la absoluta y encontró a sus antiguos chavales, ahora adultos y de gran nivel.


    Este es el modelo a seguir en Italia: a partir de los dieciséis años los futuros “azzurri” deben ser acompañados, seguidos, integrados y formados para luego incorporarse a la selección absoluta. Sin prisas, pero con un proyecto real que Maldini y Leonardo deberían aplicar ya, organizando Coverciano como hacían Bearzot y Vicini:formando talentos desde abajo.



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  • Ya se verá si el modelo español será un referente para Italia. Por ahora no se sabe quién será el seleccionador, aunque Pirlo gana adeptos. Sea quien sea, le deseamos mucha suerte. Mientras, la España de De la Fuente ha igualado el récord de 37 partidos sin perder que tenía la Italia de Mancini, recordado solo por la traición del 15 de agosto de 2023. Ya veremos… Mientras tanto, disfrutaremos de la maravillosa España en la final y de una Francia irreconocible en la «pequeña final». Un veredicto que nadie había pronosticado.

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