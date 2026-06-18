En el debut de la Seleção en la fase de grupos, la estrella del Al-Nassr volvió a desilusionar en una Portugal que ya estaba por debajo de las expectativas.
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«El equipo necesita un gol, no tú»: Thierry Henry valora con claridad la actuación de Cristiano Ronaldo en el debut mundialista
CR7 buscó rematar el balón en exceso, ignorando a compañeros mejor situados, y sus disparos no crearon peligro. Además, el jugador de 41 años corrió poco y apenas ayudó en defensa.
“El equipo necesita un gol, no tú”, sentenció Henry, comentarista de Fox en la Copa América, tras ver cómo Ronaldo remataba un centro de Francisco Conceição en vez de dejárselo a Bruno Fernandes, completamente solo. El disparo de CR7 se fue alto.
“Como quiere marcar, se queda con el pase. Así, el defensa tiene a los dos rivales a la vista y le resulta más fácil defender. Ya visteis la reacción de Bruno Fernandes”, añadió, en alusión al centrocampista del United.
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Ronaldo se quejó ante su portero por el gol encajado
Ronaldo se enfadó a gritos con el portero Diogo Costa por el gol encajado. El guardameta del Porto se quedó en la línea de meta tras un centro desde un córner en corto, en vez de despejar el balón con contundencia.
Finalmente, Portugal, gran favorita, apenas igualó 1-1 ante la República Democrática del Congo, que juega por segunda vez una fase final del Mundial.
João Neves (PSG, 6') adelantó a la Seleção, pero Yoane Wissa (Newcastle United, 45'+5'), empató justo antes del descanso.