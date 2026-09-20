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«¡El equipo más frágil de mi carrera!»: Roberto De Zerbi lanza un ataque extraordinario contra los jugadores del Tottenham tras la continuidad de su arranque de pesadilla en la derrota ante el Aston Villa
El Tottenham cae a la zona de descenso
El desastroso inicio de la nueva temporada de la Premier League del Tottenham continuó con una derrota por 3-2 ante el Aston Villa el sábado. El revés deja al conjunto del norte de Londres hundido en la zona de descenso, después de no haber logrado ni una sola victoria en sus primeros cinco partidos de liga.
De Zerbi llevó con éxito al Tottenham a la salvación la temporada pasada, pero su segundo año al frente se ha desmoronado rápidamente. A pesar de dominar los compases iniciales y de generar ocasiones claras, un derrumbe ya habitual les hizo entregar el partido y aumentar aún más la presión en el vestuario.
- Getty Images Sport
De Zerbi cuestiona la mentalidad del Tottenham
En declaraciones a talkSPORTtras el pitido final, un De Zerbi frustrado no se mordió la lengua en sus críticas. El italiano cuestionó la fortaleza psicológica de sus jugadores y expresó su incredulidad ante su incapacidad para sostener un rendimiento competitivo durante 90 minutos.
"Es difícil de explicar porque, en mi carrera, 14 años como entrenador, nunca he visto a un equipo como nosotros", afirmó el técnico. "Tan frágil, tan irregular. O eres bueno, o eres malo. No puedes ser muy bueno en los primeros 30, 40 minutos y luego encajar así, de esta manera. Me cuesta aceptarlo".
Cuando le preguntaron por el detonante de su derrumbe, De Zerbi admitió que estaba buscando respuestas y declaró: "Escucha, soy entrenador, pero no tengo todas las respuestas... a tu pregunta, no tengo respuesta.
"Puedo decir lo que pienso, lo que he visto hoy, y he visto a mi equipo jugar muy bien en la primera parte, tuvimos ocasiones para marcar. No marcamos y luego encajamos el primer gol... tenemos que estar más juntos y ser más fuertes, más compactos.
"En la segunda parte, después del gol de Kudus, no sé si los jugadores perdieron energía... ahora tenemos que explicar otra derrota".
Falta de liderazgo en el norte de Londres
La derrota ante el Aston Villa puso de relieve un problema recurrente del Tottenham esta temporada. De Zerbi señaló la grave falta de liderazgo sobre el terreno de juego como una de las principales razones de sus fallos estructurales cuando los partidos se les ponen en contra.
«Quizá el problema sea la comunicación entre los jugadores, quizá los líderes tengan que ser más fuertes», añadió. «Necesitamos líderes que impulsen y dirijan al equipo. Contra el Newcastle fue lo mismo, en Liverpool fue lo mismo, contra el Everton fue lo mismo... tenemos que encontrar las soluciones».
Este patrón de empezar fuerte antes de venirse abajo ya le ha costado a los Spurs puntos vitales contra varios rivales. El entrenador tiene previsto mantener conversaciones urgentes con su plantilla para abordar estos problemas de mentalidad tan arraigados.
- AFP
Una complicada visita a Old Trafford espera a su equipo
El primer parón internacional de la temporada llega en un momento crucial para el Tottenham y ofrece a De Zerbi una breve ventana para reagruparse y buscar soluciones tácticas. Sin embargo, el calendario no da tregua cuando se reanude la competición nacional.
Los Spurs afrontan un exigente viaje a Old Trafford para medirse al Manchester United en su próximo partido. Si no corrigen su fragilidad defensiva y su vacío de liderazgo, podrían hundirse aún más en la parte baja de la clasificación.
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