En declaraciones a talkSPORTtras el pitido final, un De Zerbi frustrado no se mordió la lengua en sus críticas. El italiano cuestionó la fortaleza psicológica de sus jugadores y expresó su incredulidad ante su incapacidad para sostener un rendimiento competitivo durante 90 minutos.

"Es difícil de explicar porque, en mi carrera, 14 años como entrenador, nunca he visto a un equipo como nosotros", afirmó el técnico. "Tan frágil, tan irregular. O eres bueno, o eres malo. No puedes ser muy bueno en los primeros 30, 40 minutos y luego encajar así, de esta manera. Me cuesta aceptarlo".

Cuando le preguntaron por el detonante de su derrumbe, De Zerbi admitió que estaba buscando respuestas y declaró: "Escucha, soy entrenador, pero no tengo todas las respuestas... a tu pregunta, no tengo respuesta.

"Puedo decir lo que pienso, lo que he visto hoy, y he visto a mi equipo jugar muy bien en la primera parte, tuvimos ocasiones para marcar. No marcamos y luego encajamos el primer gol... tenemos que estar más juntos y ser más fuertes, más compactos.

"En la segunda parte, después del gol de Kudus, no sé si los jugadores perdieron energía... ahora tenemos que explicar otra derrota".



