«El equipo de Vinicius Junior está jugando el partido»: Lee Dixon revela por qué perder la oportunidad de fichar a la estrella del Real Madrid es una VICTORIA para el Arsenal

En declaraciones a BestBettingSites, Dixon reveló que nunca estuvo convencido de que un traspaso al norte de Londres fuera realmente a materializarse. Cree que los representantes del jugador utilizaron activamente el interés genuino del club de la Premier League para negociar mejores condiciones en la capital española.

"Tiene gracia, ¿no? Sí, creo que el entorno de Vinicius estaba jugando sus cartas. No creo que el hecho de que el Arsenal no le fichara nos perjudique, y de hecho creo que al club le vino muy bien entrar en la puja porque demuestra una intención real", explicó Dixon. "Fuera o no una operación completamente seria, es un traspaso muy complicado de cerrar.

"Mostrar ese nivel de interés fue algo bueno porque, al margen de que los aficionados dijeran que nunca iba a pasar, la gente bien informada del mundo del fútbol sabrá que había algo de verdad en ello.

"De repente, en el Manchester City y el Manchester United ven al Arsenal haciendo valer su poder. Eso da a otros equipos un momento de "wow": están pensando a lo grande, así que nosotros también tenemos que dar un paso adelante. Así que, como aficionado o jugador, que no haya venido no nos ha perjudicado en absoluto".