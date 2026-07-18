El equipo de Messi y Yamal: caos y orden en la final del siglo del Mundial

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina será la final del siglo.

Según la clasificación de la FIFA, Argentina lidera el ranking y España la sigue de cerca.

La Albiceleste ha ganado los últimos cuatro torneos: las Copas América 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y el Mundial de Catar.

Enfrente tendrá a España, campeona del mundo, que ha ganado dos de sus tres últimos torneos: la Euro 2024 y la Liga de Naciones 2023, y perdió la final de este mismo torneo en 2021 y 2025.

Además, se esperan duelos individuales destacados, como el que protagonizarán la leyenda Lionel Messi y el joven Lamine Yamal.