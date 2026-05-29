Sky informa que en el club hay dos posturas sobre el entrenador. El director deportivo, Marcel Schäfer, lidera el grupo que está «muy satisfecho» con el trabajo de Werner y quiere prorrogar su contrato, vigente hasta 2027.
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¿El equipo de Jürgen Klopp tendrá algo que decir? ¿Despido relámpago del entrenador Ole Werner en el RB Leipzig?
Por otro lado está el «equipo global» del club, liderado por Jürgen Klopp como director de fútbol global. Fue Klopp quien promovió la llegada de Werner el pasado verano. Sin embargo, según el informe, ahora crecen las dudas sobre el jugador en ese «equipo global», a pesar de su buen rendimiento. Incluso se plantea una separación en verano, lo que sería una gran sorpresa.
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¿El gran cambio de rumbo y la clasificación para la Champions del RB Leipzig son solo «suerte» y «casualidad»?
En teoría, todo favorece a Werner. Tras la peor temporada del club en la Bundesliga (2024/25), que acabó con la eliminación de las competiciones internacionales, llegó él y lideró uno de los mejores cursos del Leipzig. Solo le faltaron dos puntos para igualar el récord de la 2016/17.
Con una media de 1,95 puntos por partido en 38 encuentros, Werner lidera la clasificación histórica de entrenadores del club. Logró esto pese a gestionar, bajo gran presión, una renovación total de la plantilla. El RB perdió a sus tres máximos goleadores de la temporada anterior: Benjamin Sesko, Xavi Simons y Lois Openda. También se marcharon Yussuf Poulsen y Kevin Kampl, dos referentes de la afición.
Aun así, se ganó el vestuario, apoyó el crecimiento de jugadores como Christoph Baumgartner, Nicolas Seiwald y el fichaje Yan Diomande.
Sin embargo, se rumorea que Werner podría temer por su puesto. «Un poco de suerte aquí, algo de casualidad allá, demasiado factor Diomande y una idea de juego no del todo convincente», señala Sky sobre el escepticismo del «Global Team» respecto al entrenador.
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Mintzlaff exige y consigue la clasificación para la Champions: ¿se marchará Werner a pesar de todo?
Ya en febrero se notaba el descontento en Leipzig, pese a la mejora en puntos respecto a la temporada anterior. El director general de Red Bull, Oliver Mintzlaff, generó revuelo tras la eliminación en cuartos de final de la Copa ante el Bayern (0-2).
La actuación del Leipzig ante el Bayern, que este año ha sido imbatible, fue «correcta». Sin embargo, Mintzlaff recordó los malos resultados en la Bundesliga, donde solo se sumaron cuatro puntos contra el Mainz, el St. Pauli y el Colonia.
«En la liga eso no se acercó ni remotamente a lo que queremos. En eso hago responsable al equipo», añadió, aumentando la presión sobre Werner y compañía. El club insistía en que, tras la gran reestructuración, el objetivo era solo clasificarse para una competición internacional. Sin embargo, Mintzlaff sentenció: «¡Quiero la Champions League!». Un objetivo que, en su opinión, era «factible» en aquel momento: «Al equipo no le falta experiencia, sino darlo todo durante los 90 minutos de cada partido de la Bundesliga». Poco después, el diario Bild informó de que Werner estaba cada vez más presionado en el RB y que el ambiente se volvía «cada vez más gélido».
Ahora, con un plantel renovado, Werner logró el objetivo que Mintzlaff impuso unilateralmente, pero aún así su puesto no está garantizado. Si la dirección deportiva, liderada por Schäfer, no convence al comité de Red Bull de que Werner es el hombre adecuado, su futuro se complicará.