Alderweireld declaró a ESPN sobre la crisis del norte de Londres. Con el Tottenham 18.º con 30 puntos, a dos del 17.º, West Ham, el belga fue directo.

Cuestionó el nivel de la plantilla. «Hay que fijarse en la calidad pura. Los grandes jugadores son decisivos en los momentos importantes, rinden al máximo... Y eso no ha ocurrido esta temporada. Se fichó a jugadores por mucho dinero que no rinden, no en uno o dos partidos, sino durante toda la temporada. No queda más remedio que concluir que no son lo suficientemente buenos en términos de calidad».