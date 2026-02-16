El entrenador interino del Manchester United, Michael Carrick, fue informado por un excompañero de los Red Devils de la difícil tarea que debe completar para poder optar al puesto de entrenador permanente

Carrick ha disfrutado de un increíble comienzo en Old Trafford desde que sustituyó a Amorim de forma interina. Ha guiado al United a cuatro victorias y un empate desde que se hizo cargo del banquillo, y el club ocupa actualmente la cuarta posición, con un punto de ventaja sobre el Chelsea, quinto clasificado. El United también está a solo cinco puntos del Aston Villa, tercero, y a 12 del líder, el Arsenal. Ahora, el exdefensa del United Mikael Silvestre le ha dicho a su antiguo compañero de equipo exactamente lo que tiene que hacer para ganarse el puesto de forma permanente.

Mikaël Silvestre declaró a Sky Bet: «Michael Carrick será tenido en cuenta para el puesto si mantiene la plaza en la Liga de Campeones y si los jugadores creen en lo que está haciendo. Ahora mismo se encuentra en la mejor posición, ya que el proceso de selección para el puesto permanente es largo.

Cada sesión de entrenamiento y cada partido son una oportunidad para que demuestre su valía. No tiene nada que perder, ya que llegó como entrenador interino. Conoce el vestuario, a los jugadores y el club, lo que le da ventaja sobre alguien que venga de fuera.

Si hablamos de un proyecto a largo plazo, es un entrenador joven y se puede esperar que siga evolucionando y desarrollándose. Se ha colocado en una posición excelente con sus resultados, pero tiene que mantenerse concentrado y seguir trabajando».