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«El entrenador faltó a su palabra conmigo»: Cristiano Ronaldo publica un explosivo comunicado en el que explica su dramática salida de Portugal
Un pacto de forma física roto
Según un comunicado detallado publicado por Ronaldo, el delantero explicó la secuencia de acontecimientos sobre su situación en la selección tras el Mundial de 2026.
Ronaldo declaró: «Como prometí, he decidido relatar, en primera persona y de manera directa, las circunstancias que rodearon la última concentración de la selección. Después del Mundial de 2026, redacté una carta al pueblo portugués, que todavía conservo, con las palabras que quiero compartir con ellos cuando deje nuestro equipo para siempre».
Continuó: «Al final del torneo, justo en el vuelo de regreso desde Estados Unidos, el presidente de la Federación me pidió, e insistió, que reconsiderara mi decisión de marcharme porque la FPF quería que siguiera».
Respaldó a Jesus como seleccionador y aceptó un plan de juego específico. Ronaldo explicó: «En ese mismo momento, me presentó un plan para mi papel en el equipo. Me dijo que jugaría en el primer y en el último partido y que, por motivos de gestión física, siempre haría de tres a cuatro sustituciones por partido».
A pesar de ello, Jesus le pidió que jugara en Noruega. Ronaldo añadió: «Esta petición se salía un poco de mi plan de recuperación física y entrenamiento, ya que se suponía que solo iba a jugar el día 4 en el Dragão, pero por supuesto dije que sí. Me respondió que debía estar preparado porque iba a jugar 30 minutos.
»Todo el mundo conoce el resto. Calenté después del descanso, vi pasar los minutos y no me llamó. El entrenador había faltado a su palabra conmigo. Al final del partido, solo quería que todo terminara con una victoria y que me dejaran solo».
- Getty Images Sport
La traición en la rueda de prensa
Tras el partido, se celebró una reunión privada para resolver el asunto junto al director deportivo de Al Nassr, Simao Coutinho.
Ronaldo detalló la resolución: "Acordamos que solo había una manera de poner fin a este «incidente»: que el entrenador repitiera lo que acababa de decirme en privado, en presencia de Simão Coutinho, pero en la sala de prensa.
"Lo que acordamos era sencillo: el entrenador comenzaría la rueda de prensa abordando este asunto, tratando de zanjarlo diciendo la verdad. Diría que yo nunca había pedido jugar ni un solo minuto, que fue el entrenador, y nadie más, quien había propuesto el plan para esta concentración, que había sido un error hacerme calentar para luego no jugar, y que si volvía a ocurrir, no lo haría."
A pesar de redactar y aprobar un documento en el que se exponían estos puntos, Jesus transmitió a los medios un mensaje completamente distinto.
Ronaldo expresó su frustración: "La rueda de prensa se desarrolló como ya sabemos: su comportamiento no tuvo nada que ver con nuestra reunión; escuché comentarios y un nivel de agresividad que considero que no merezco, una actitud de «yo quiero, yo puedo y yo mando» que nunca mostró conmigo, ni de lejos, en privado, el día anterior.
"Ninguna de estas notas, por tanto, indicaba que el entrenador siquiera me hubiera pedido disculpas. Era la segunda vez que faltaba a su palabra conmigo."
Salir del campamento y asumir la responsabilidad
Sintiéndose completamente traicionado por la falta de honestidad, Ronaldo optó por hacer las maletas y abandonar la concentración de Portugal.
Subrayó su exigencia de transparencia: "Decidí abandonar la concentración sin esperar a más promesas incumplidas. Para mí, la verdad sigue siendo lo más importante en las relaciones entre las personas. Por mucho que duela, quiero que la gente me diga la verdad.
"De hecho, en una conversación que tuve con el presidente de la FPF y el entrenador en la mañana de aquella rueda de prensa, y ellos sin duda pueden confirmarlo, reiteré que, si no me querían allí, simplemente debían decírmelo. Lo único que tenían que hacer era ser honestos conmigo".
Ronaldo también asumió toda la responsabilidad por su marcha repentina y su impacto en el equipo y en los aficionados.
Afirmó: "También les debo una disculpa a mis compañeros de la selección por haber abandonado la concentración. A pesar de la ruptura total de confianza en la palabra del seleccionador, como puede atestiguarlo cualquiera que presenciara estas conversaciones, no debería haberlo hecho. La responsabilidad es enteramente mía.
"Pido disculpas al pueblo portugués una vez más, pero faltar a mi palabra tiene, para mí, un impacto determinante. Sentí que, a partir de ese momento, mi presencia continuada solo perjudicaría al equipo, así que hice lo que siempre dije que haría si no me sentía útil: hice las maletas y me fui.
"Las consecuencias de mis actos deben ser evaluadas y castigadas por la Federación Portuguesa de Fútbol. Entiendo que no debería haber circunstancias atenuantes para este castigo".
- AFP
¿Qué viene ahora para Ronaldo?
Ronaldo espera ahora una posible sanción disciplinaria de la federación, pero mantiene intacto su firme compromiso de jugar con su país. Concluyó: "Así que, si estoy físicamente en forma, jugando con mi club, y marcando goles, eso espero, después de cumplir la sanción que se me imponga, estaré disponible, como siempre lo he estado hasta ahora, para competir y ganar con nuestra selección. Esta es, creedme, la absoluta verdad".
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