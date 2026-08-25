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El entrenador del Tottenham, Roberto De Zerbi, ofrece una actualización sobre la lesión de James Maddison y advierte a Savinho que cambie sus hábitos
Grandes expectativas con Savinho
El Tottenham ha comprometido 319 millones de libras en siete fichajes este verano, con Savinho como la última incorporación de alto perfil procedente del Manchester City por 75 millones de libras iniciales, más 10 millones en variables.
En su rueda de prensa del martes, De Zerbi expresó su entusiasmo por el extremo brasileño, pero destacó un área concreta de mejora. El técnico del Tottenham quiere que el atacante añada más goles a su impresionante capacidad de regate.
«Si analizas a los otros mejores extremos del mundo, muchos de ellos marcan entre 10 y 15 goles por temporada», explicó De Zerbi. «Tiene las cualidades, quizá sean sus hábitos. Tiene que cambiar hábitos porque tiene que centrarse en las asistencias, el regate en el uno contra uno y también en marcar».
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Paciencia en el mercado de fichajes
Asegurar el fichaje del extremo fue un proceso largo que se prolongó hasta la última semana de agosto. De Zerbi admitió que por naturaleza es impaciente, pero entendía la necesidad de esperar a que llegara un talento de élite.
Cuando le preguntaron por el largo retraso en las negociaciones, dijo: "No soy paciente. No tengo paciencia, pero tengo que esperar, porque empezamos la negociación por Savio una semana o tres días después del partido contra el Everton. Y por muchas razones llegamos a la última semana de agosto para cerrar a Savio, pero creo que puedes cerrar a otros jugadores, pero si quieres el máximo nivel, la máxima calidad de los jugadores, también es correcto esperar algo, más que por un jugador normal".
Actualización sobre las lesiones y novedades de la plantilla
Mientras el Tottenham se prepara para su choque de la Carabao Cup contra el Charlton en la noche del miércoles, De Zerbi ofreció una actualización mixta sobre la plantilla. Maddison se perderá el partido tras sufrir una pequeña lesión en el hombro, mientras que Mohammed Kudus sigue sin estar disponible.
Sin embargo, Dominic Solanke está listo para ser titular, lo que supone un impulso para el ataque tras la decepcionante derrota del sábado en la Premier League ante el Brentford. Micky van de Ven y Pedro Porro estarán en el banquillo, junto al canterano Luca Williams-Barnett. De Zerbi subrayó su confianza en el sistema de cantera y señaló que los jugadores de la academia merecen oportunidades cuando se las ganan.
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Buscando una respuesta inmediata
El Tottenham debe reaccionar rápido tras su mala actuación ante el Brentford cuando se enfrente al Charlton en el Tottenham Hotspur Stadium. De Zerbi espera una respuesta contundente de su plantilla en la Carabao Cup, una competición a la que concede tanta importancia como a la liga. Forjar hábitos ganadores desde ahora será clave mientras el club busca integrar a sus nuevos fichajes y establecer una identidad cohesionada de cara a la temporada que viene.
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