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El entrenador del Tottenham, Roberto De Zerbi, fue llamado «auténtico capullo» por Jesse Marsch por el trato dado a la estrella canadiense Ismael Kone en Marsella
Marsch no se anda con rodeos al hablar de la conducta de De Zerbi
En el podcast «Call It What You Want» de CBS Sports Golazo America, Marsch valoró sin tapujos los métodos de entrenamiento de De Zerbi. Elogió la evolución de Koné en la Serie A con el Sassuolo, pero criticó cómo el actual técnico del Tottenham gestionó al joven en la Ligue 1.
«Cuando llegué, Ismael tenía mucho talento pero estaba sin pulir», afirmó Marsch en el pódcast. «Le insistí en la disciplina y la concentración: alimentación, sueño, entrenamiento, actitud diaria y juego. Al ir a Italia y jugar con un equipo recién ascendido, ha asumido un papel clave y ha tenido un gran año».
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Se revelan las repercusiones del caso de Marsella
Según se informa, la tensión entre Kone y De Zerbi estalló en un entrenamiento en Marsella. Tras ignorar unas instrucciones tácticas, el técnico lo habría humillado ante el grupo, ordenándole abandonar el campo y «llamar a su agente» porque ya no contaba con él.
Marsch destacó este periodo como un gran obstáculo para el jugador de 23 años y afirmó: «Probablemente sea fácil decir que Ismael es el indicado. No solo por lo que he hecho con él o lo que la selección ha hecho, sino por lo que ha logrado a pesar de las dificultades. De Zerbi se portó como un auténtico capullo con él, pero él se mantuvo fuerte, nunca dudó de sí mismo y ahora, en un nuevo entorno, está floreciendo.
Suerte dispar en Italia e Inglaterra
Desde que dejó el complicado ambiente del Marsella, Kone ha renacido en Italia. Llegó al Sassuolo en cesión y, tras pagar 10 millones de euros, se quedó. El canadiense ha marcado seis goles en 32 partidos esta temporada y se ha vuelto clave para el equipo. Marsch lo ve como una muestra de su fortaleza mental ante la hostilidad de De Zerbi.
Mientras tanto, De Zerbi ha vivido momentos turbulentos en la Premier League. Al frente del Tottenham, el técnico italiano busca regularidad en el norte de Londres, donde los Spurs luchan por evitar el descenso, y De Zerbi debe sacar al club de esa pugna por la permanencia.
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Una estrella en ascenso para Canadá
Kone ha madurado bajo la tutela de Marsch y ya es titular fijo en la selección canadiense. Sus actuaciones regulares en la Serie A con el Sassuolo —actualmente décimo— responden a las dificultades iniciales bajo De Zerbi. Mientras sigue brillando en Italia, el centrocampista se prepara para el Mundial de este verano en Canadá, México y Estados Unidos, donde liderará a su selección en el Grupo B frente a Bosnia y Herzegovina, Catar y Suiza.