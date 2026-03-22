El entrenador del Tottenham, Igor Tudor, se pronuncia tras ser acusado de confundir a un miembro del cuerpo técnico de los Spurs con Arne Slot, del Liverpool, en un momento que se ha vuelto viral

Ese momento de buen humor se ha convertido ahora en una broma recurrente dentro del equipo del Tottenham. Tudor admitió que ya le ha puesto un nuevo apodo a su compañero tras la repercusión mundial. «Ahora [contra el Atlético] lo hicimos a propósito para bromear, ¡porque a partir de ahora le llamo “Arne”! ¡No es Allan, es Arne! Pero así es como funciona esto, estamos en 2026, se trata de noticias, de divertirse. Es parte del trabajo de hoy en día, pero a veces es realmente ridículo. No lo entiendo, pero hay que inventar noticias», explicó.

Incluso se habla de que esta interacción se convierta en un ritual previo al partido, que recuerda al famoso beso de Laurent Blanc en la cabeza de Fabien Barthez durante la trayectoria de Francia en el Mundial de 1998. Cuando se le preguntó si el abrazo a «Arne» se convertiría en una superstición permanente para ayudar a la suerte de los Spurs, Tudor respondió con una sonrisa: «Ya veremos».