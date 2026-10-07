Tras el anuncio del miércoles, el propietario Dragan Solak defendió con firmeza a su entrenador mientras criticaba a la EFL, al afirmar: "Me complace que el panel independiente haya tomado una decisión y que tengamos una resolución. Ya hemos sufrido bastante, y agradecemos que el panel lo haya reconocido. Estamos seguros de que el entrenador ha aprendido de este asunto, y una sanción suspendida le permite continuar en su cargo. Creo firmemente que Tonda es uno de los entrenadores jóvenes más apasionantes de Europa y, con esta distracción ya apartada, estoy seguro de que puede llevar al equipo a una temporada exitosa. Me gustaría dar las gracias a nuestros aficionados por habernos apoyado y por haber mostrado tanto apoyo al equipo en un momento en el que los hemos necesitado más que nunca. El proceso de la FA ha sido una experiencia positiva. Tonda ha tenido la oportunidad de mostrarse abierto y sincero con el panel, y el panel ha podido ver que es, sencillamente, una buena persona que tomó malas decisiones. No se puede decir lo mismo del proceso de la EFL, y la forma en que nos han tratado posteriormente es algo que no olvidaremos. Sin embargo, ahora es el momento de mirar hacia adelante, hacia lo que creo que será un gran futuro para nuestro club."