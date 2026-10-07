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Birmingham City v Southampton - Sky Bet Championship 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Traducido por

El entrenador del Southampton, Tonda Eckert, recibe una sanción de seis semanas suspendida tras la investigación del escándalo del Spygate

T. Eckert
Southampton

El entrenador del Southampton, Tonda Eckert, ha evitado una sanción inmediata de suspensión de banquillo después de que la Football Association le impusiera una sanción de seis semanas, suspendida, y una multa de 28.000 libras por su implicación en el escándalo del Spygate. Este castigo llega después de la expulsión previa del club del play-off del Championship y de una deducción de cuatro puntos por grabar en secreto sesiones de entrenamiento de equipos rivales durante toda la campaña anterior.

  • El veredicto de la FA sobre Eckert

    Eckert no se enfrentará a una sanción inmediata de prohibición de estar en la banda, ya que su suspensión de seis semanas queda aplazada hasta el final de la temporada 2027-28, según The Athletic.

    La Football Association también impuso una multa de 28.000 £ al entrenador después de acusarle en julio de desacreditar el juego. La FA confirmó que la sanción suspendida se activará si Eckert incumple las normas relativas a la observación de las sesiones de entrenamiento de otros clubes. Eckert es ahora libre para dirigir al Southampton cuando reciba al Portsmouth en el St Mary's Stadium el domingo.

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    Consecuencias graves para el Southampton

    La decisión de la FA llega después de los castigos extremos impuestos anteriormente por la English Football League. La EFL expulsó al Southampton del play-off de ascenso de la Championship de la pasada temporada después de que admitiera haber espiado al Middlesbrough, al Oxford United y al Ipswich Town.

    Una comisión independiente determinó que Eckert había orquestado un «plan artificioso y deliberado» para espiar a sus rivales. Además de la expulsión, el Southampton ha sido sancionado con una deducción de cuatro puntos para la presente temporada. Al becario de análisis Will Salt, que fue sorprendido grabando una sesión de entrenamiento del Middlesbrough en mayo, el Southampton le ha ofrecido desde entonces un puesto permanente en la academia.

  • Solak reacciona a la decisión

    Tras el anuncio del miércoles, el propietario Dragan Solak defendió con firmeza a su entrenador mientras criticaba a la EFL, al afirmar: "Me complace que el panel independiente haya tomado una decisión y que tengamos una resolución. Ya hemos sufrido bastante, y agradecemos que el panel lo haya reconocido. Estamos seguros de que el entrenador ha aprendido de este asunto, y una sanción suspendida le permite continuar en su cargo. Creo firmemente que Tonda es uno de los entrenadores jóvenes más apasionantes de Europa y, con esta distracción ya apartada, estoy seguro de que puede llevar al equipo a una temporada exitosa. Me gustaría dar las gracias a nuestros aficionados por habernos apoyado y por haber mostrado tanto apoyo al equipo en un momento en el que los hemos necesitado más que nunca. El proceso de la FA ha sido una experiencia positiva. Tonda ha tenido la oportunidad de mostrarse abierto y sincero con el panel, y el panel ha podido ver que es, sencillamente, una buena persona que tomó malas decisiones. No se puede decir lo mismo del proceso de la EFL, y la forma en que nos han tratado posteriormente es algo que no olvidaremos. Sin embargo, ahora es el momento de mirar hacia adelante, hacia lo que creo que será un gran futuro para nuestro club."

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  • Birmingham City v Southampton - Sky Bet Championship 2026/27Getty Images Sport

    Pasando página tras el Spygate

    Eckert debe centrarse ahora en escalar posiciones en la clasificación y revertir la deducción de cuatro puntos que actualmente deja al Southampton en 13.ª posición. Con la sanción suspendida pendiendo sobre él hasta 2028, Eckert sabe que cualquier nueva infracción provocará su ausencia inmediata del banquillo. El Southampton intentará lograr una victoria crucial contra el Portsmouth este domingo para dejar definitivamente atrás la polémica.

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