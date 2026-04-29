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El entrenador del Santos insiste en que Neymar «está ganando fuerza» en su intento por entrar en la convocatoria de Brasil para el Mundial, a pesar de su discreta actuación en la Copa Sudamericana
Cuca sale en defensa de Neymar tras una noche frustrante
El martes en Buenos Aires, Santos empató 1-1 con San Lorenzo y ve sus opciones en la Copa Sudamericana casi agotadas. El equipo mostró un rendimiento flojo y Neymar, pese a participar en el gol de Gabigol, no pudo imponer su juego. El resultado deja al gigante brasileño colista del Grupo D con solo dos puntos en tres jornadas.
A pesar de las críticas, Cuca destacó lo positivo: «Neymar mejoró en la segunda parte; tuvo más espacios, creó ocasiones y mostró inteligencia. Lo veo fuerte y cada vez más».
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El sueño del Mundial sigue siendo la prioridad
Con el Mundial cerca, la comisión técnica de Brasil analiza cada partido. Neymar quiere un lugar en la lista de Carlo Ancelotti; ante San Lorenzo tuvo un tiro a puerta y tres pases clave, y su entrenador, Cuca, lo defiende: «Su trayectoria va bien pese a la temporada difícil».
«Su convocatoria corresponde al seleccionador. Como brasileño, espero que vaya», admitió Cuca. También valoró el cariño que el público argentino mostró hacia el jugador: «Quiero destacar el afecto que la gente le demostró al aplaudirlo al final».
Problemas de disponibilidad para el partido decisivo contra el Palmeiras
El Santos se centra en el clave duelo contra el líder Palmeiras, pero Cuca duda con su once. Neymar y Gabigol no quieren jugar en césped artificial, así que podrían quedarse fuera de la visita al Allianz Parque. El club, 17.º y en zona de descenso, no puede permitirse sus bajas.
Cuca aún no los descarta para la 14.ª jornada: «No sé si podré contar con Neymar o Gabigol; ya sabéis lo que piensan del campo sintético. Hablaremos con ellos. Si pueden viajar, seremos más fuertes», añadió.
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La ardua lucha de Santos en dos frentes
La situación de Vila Belmiro empeora. Más allá de las noticias sobre Neymar, su posición en la tabla preocupa: evitar el descenso es prioritario, pero el equipo aún busca confianza e identidad. Cuca sabe que solo con sus mejores jugadores podrá salir del fondo.
El empate en Argentina evidenció su dependencia de la dupla ofensiva: la visión de Neymar habilitó el gol de Gabigol tras el tanto inicial de Alexis Cuello. Si esa conexión bastará para salvar la temporada —y llevar a Neymar al Mundial— se sabrá en las próximas semanas.