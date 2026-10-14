Mourinho nunca ha rehuido la polémica y sus últimas declaraciones han sacudido el mundo del fútbol. Antes de un importante duelo de la Champions League en el Estadio Olímpico, el técnico portugués se detuvo a reflexionar sobre las diferencias entre la forma en que Italia y España afrontan los grandes escándalos de corrupción. El exentrenador del Inter de Milán y la Roma expresó su admiración por la manera en que las autoridades italianas abordaron la investigación sobre amaños de partidos de 2006 que cambió el panorama de la Serie A.

«Solo os diré una cosa. Felicidades a Italia. ¿Sabéis por qué? Porque es el único país donde el Calciopoli fue de verdad el Calciopoli. El único. Porque lo que pasó en España, todo el mundo sabe lo que pasó y, aun así, no se respira bien. Hasta ahora, no ha pasado nada, no ha pasado nada», declaró Mourinho a Amazon Prime, según recoge Football Italia.