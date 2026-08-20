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El entrenador del Newcastle, Matthias Jaissle, apunta a más incorporaciones tras el éxodo de jugadores clave
El vestuario ve cambios
Tras terminar en 12.ª posición y la salida de Eddie Howe después de cinco años al mando, el Newcastle sufrió un éxodo importante, perdiendo a Sandro Tonali, traspasado al Tottenham por 100 millones de libras, a Bruno Guimaraes, que se fue al Arsenal, y a Anthony Gordon, que fichó por el Barcelona. El Newcastle respondió con las incorporaciones de Ewen Jaouen, Bazoumana Toure, Afner Ca, Sean Steur, Aladji Bamba, Lukas Hornicek y Amar Dedic. Sin embargo, el nuevo entrenador, Jaissle, subrayó que siguen siendo esenciales más incorporaciones antes de que se cierre el mercado de fichajes.
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La jerarquía comparte una visión unificada
Preguntado por Sky Sports sobre cuántos fichajes más quiere antes del cierre del mercado, Jaissle explicó: «Me encantaría responder a eso con una cifra clara, pero depende de si también salen jugadores.
«Seguro que habrá ajustes, las necesidades están claras. La directiva conoce las necesidades y todos estamos alineados. Aprovecharemos el tiempo que queda [en el mercado de fichajes] de la mejor manera posible, pero también confiamos en los jugadores que ya están aquí».
La paciencia ayuda al proceso de desarrollo
Cuatro de los siete fichajes veraniegos del Newcastle tienen menos de 21 años, entre ellos Sean Steur, de 18 años, procedente del Ajax, lo que llevó a Jaissle a pedir paciencia con respecto a su proceso de adaptación.
Continuó: "Sabéis que normalmente se necesita un tiempo de adaptación, por eso dije que hay que tener paciencia con ellos y darles tiempo. Siempre es un proceso. No deberíamos meterles demasiada presión al principio. Es un objetivo del club trabajar con jóvenes talentos, desarrollarlos, y es bonito verlo porque esa es una identidad clara del club.
"Esa es también la razón por la que estoy aquí, porque estoy acostumbrado a trabajar con jóvenes talentos por mi etapa en Salzburgo y también he trabajado con estrellas en Arabia Saudí, así que encaja muy bien y se puede construir algo sobre esa base".
Reconociendo la ajustada ventana de preparación antes del arranque, el técnico destacó la necesidad de una rápida adaptación y del apoyo de la afición de St James' Park: "Sois conscientes, igual que yo, de que necesitamos arreglar cosas en muy poco tiempo. El momento no era ideal, pero en el fútbol no siempre se puede tener el momento perfecto, así que tenemos que sacar lo mejor de ello. En poco tiempo, tenemos que ser eficientes, tenemos que implantar la filosofía tanto como sea posible, cómo deben saltar al campo los chicos y transmitir los mensajes.
"Hasta ahora están haciendo un trabajo increíble. Están realmente comprometidos, aprenden rápido, pero será un proceso. Seguro que no estaremos al 100 % contra el Liverpool, pero con la afición detrás, con el apoyo desde la grada, podemos hacer cosas especiales aquí, en St James' Park. Ya pude sentirlo en los partidos amistosos".
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El partido inaugural pone a prueba la determinación
El Newcastle recibe al Liverpool en el arranque dominical de la Premier League con un registro preocupante, ya que no ha ganado ninguno de sus últimos 19 enfrentamientos ligueros contra el Liverpool (5E 14D). Sin embargo, el Newcastle sigue invicto en la jornada inaugural de las últimas cuatro campañas (3V 1E) desde la derrota por 4-2 ante el West Ham en 2021-22. El gran duelo supondrá una prueba inmediata del planteamiento táctico de Jaissle ante su afición.
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