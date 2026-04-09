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El entrenador del Marsella, Habib Beye, admite que la presencia de Mason Greenwood genera un «déficit defensivo»
La paradoja de la estrella del Marsella
El exjugador del Manchester United ha vuelto a mostrar un gran estado de forma esta temporada con el Marsella, con 25 goles y ocho asistencias en 39 partidos.
Su eficacia goleadora es indiscutible, pero su presencia ha generado debate en Marsella: Beye admite que debe mejorar en defensa. Algunos ven en Greenwood la mayor fortaleza y la debilidad más evidente del plantel.
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Beye reconoce las deficiencias defensivas
Beye reconoció el jueves en rueda de prensa que su equipo sufre sin Greenwood. “Hoy no hace un recorrido defensivo de 50 metros, pero corta líneas de pase. A veces hay que aceptar un déficit defensivo por su gran aportación ofensiva. Mason es clave en ataque y no podemos quitarle sus cualidades, aunque debe mejorar en defensa”.
«Lo vemos defender menos; ya no corre 50 metros hacia atrás», reconoció. «Pero corta líneas de pase. A veces hay que aceptar un déficit defensivo por su gran aporte ofensivo. Mason es clave para nuestro ataque, aunque puede mejorar en defensa».
La comparación con Mbappé
Foot Mercato compara la actual estructura del Marsella con la del PSG de Mbappé o el Real Madrid: diez jugadores se esfuerzan al máximo para liberar al talento decisivo. Beye está dispuesto a ese sacrificio, pues ve a Greenwood como un jugador clave que el equipo no puede dejar fuera.
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Buenas noticias sobre las lesiones de cara al partido contra el Metz
El Marsella se prepara para recibir al Metz en el Velódromo el viernes. Beye confirmó que Greenwood, quien se perdió el duelo contra el Mónaco por un fuerte golpe sufrido ante el Lille, podría reaparecer en la convocatoria.
«Sigue con dolor tras el golpe contra el Lille, pero ya está mejor. Es un jugador de calidad; contra el Mónaco nos habría ayudado. Ahora vuelve al grupo, puede desbloquear partidos y es bueno tenerlo para este encuentro», añadió.