El entrenador del Manchester United, Michael Carrick, afirma que las jugadas a balón parado «han ido demasiado lejos», en una clara alusión al Arsenal
La estrategia de esquina desata un acalorado debate
El United ocupa el sexto lugar en esa lista con 16 goles a balón parado, incluidos el gol de la victoria de Harry Maguire en los últimos minutos contra el Liverpool en octubre y el gol de Bryan Mbeumo contra el Tottenham el mes pasado. También han sido víctimas del enfoque agresivo de los equipos a la hora de sacar los córners, perdiendo 1-0 ante los Gunners en el primer partido de la temporada por un gol a balón parado que el entonces entrenador Rubén Amorim consideró que debería haber sido anulado.
El United sobrevivió a una avalancha de centros para vencer al Everton por 1-0 la semana pasada, y Kobbie Mainoo comparó posteriormente la presión de los Toffees en el área con el Royal Rumble de la WWE.
El Arsenal venció al Chelsea por 2-1 el domingo con dos goles a balón parado y encajó uno, lo que ha provocado una reacción por parte de los entrenadores sobre la dirección que está tomando el fútbol inglés. El técnico del Liverpool, Arne Slot, afirmó que «la mayoría de los partidos de la Premier League no me gustan», mientras que el entrenador del Chelsea, Liam Rosenior, dijo que la liga debe revisar las entradas a balón parado al final de la temporada.
Ahora Carrick se ha sumado al debate.
Carrick: El equilibrio en las jugadas a balón parado «no es el adecuado».
Carrick declaró en rueda de prensa: «Creo que se ha ido demasiado lejos. No hace mucho nos dijeron que no se podía tocar a nadie dentro del área y que se tomarían medidas drásticas. Se ha ido introduciendo poco a poco, y el éxito de los córners y la posibilidad de agrupar a los jugadores ha hecho que más equipos lo hagan. Es comprensible que haya tantos equipos que lo hagan y lo intenten. Como juego, no parece que hayamos logrado el equilibrio adecuado. No sé qué hacer al respecto, no me corresponde a mí decidirlo».
Carrick «no tiene palabras para elogiar» a la plantilla.
El United viaja a Newcastle ocupando el tercer puesto de la tabla de la Premier League por primera vez desde mayo de 2023, tras haber ganado seis de los siete partidos disputados bajo la dirección de Carrick y mantenerse invicto. El entrenador elogió el ritmo de trabajo y el rendimiento de los jugadores desde que sustituyó a Rubén Amorim a mediados de enero.
«En cuanto a talento y capacidad, los chicos han demostrado lo que pueden hacer», afirmó. «Buenos hábitos, buen comportamiento, cuidándose unos a otros... No tengo palabras para elogiar lo suficiente a los jugadores.
Los chicos tienen que estar en un buen estado de ánimo para poder rendir al máximo. Creo que la única manera de hacerlo y de tener las mejores posibilidades es vivir el momento, y que todos los demás participen en las discusiones. No me adelanté demasiado en cuanto a lo que era posible en ese momento. Teníamos que ponernos a trabajar rápidamente y poner las cosas en práctica, dar a los jugadores el equilibrio adecuado para afrontar un partido. Conozco a algunos de los jugadores, a algunos más que a otros, es un grupo realmente bueno.
El fútbol es un deporte difícil para obtener resultados. Aprendo, siempre aprendo sobre la marcha, hago las cosas de forma diferente. Hay mucho contexto, el grupo de jugadores. Se trata de vivir el momento, mantener los pies en la tierra y no dejarse llevar. Hay que alimentarse de la confianza. Tenemos hambre de más. Hay que ser constantes».
Maguire y Shaw, convocados para el partido contra el Newcastle
Carrick tuvo que sustituir a Maguire y Luke Shaw durante la victoria sobre el Crystal Palace, aunque en ese momento dijo que ambos estaban enfermos y no lesionados. Los dos jugadores formaban parte de la plantilla que viajó a Newcastle y Carrick tenía la esperanza de que ambos pudieran ser titulares.
«Eso esperamos. Estamos trabajando para ello», dijo Carrick. «No se encontraban muy bien, así que aún queda algo de tiempo para el partido y tendremos que ver cómo se sienten. Obviamente, les daremos todas las oportunidades».
