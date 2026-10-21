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El entrenador del Manchester City, Enzo Maresca, resta importancia a las especulaciones sobre el Balón de Oro para Rayan Cherki y recalca que «este es un deporte de equipo» tras una contundente victoria en Europa
Los anfitriones, desatados, arrollan a los campeones griegos
Maresca vio cómo su equipo ofrecía una exhibición ofensiva demoledora en el Etihad Stadium para enderezar su campaña europea. Phil Foden firmó un magnífico triplete y dio el pase para la brillante definición de Cherki, mientras que el fichaje de verano Elliot Anderson se estrenó como goleador con el club. Stavros Pilios redujo momentáneamente a la mitad la desventaja de los visitantes al marcar el primer gol que los gigantes ingleses han encajado ante un rival griego.
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El entrenador principal elogia a un talento imprevisible
Con su máximo goleador, Erling Haaland, reservado en el banquillo tras un susto por lesión, Maresca dio una oportunidad al joven delantero Floyd Samba y concedió libertad de movimientos a Cherki. El atacante francés de 23 años justificó esa confianza mediada la segunda parte: engañó a su marcador con un amago espectacular y colocó un remate raso y preciso en una de las esquinas inferiores de la portería.
Al valorar el momento decisivo del francés y su aportación en el partido, Maresca declaró, según recoge la web oficial del club: «Creo que Rayan, como los demás, hizo un buen partido. Tuvo impacto en algunos momentos, como en el gol. Sabemos que podemos esperar cualquier cosa de Rayan en cualquier momento».
La unidad del vestuario eclipsa los premios
El certero remate del martes elevó la cuenta de Cherki a seis goles en 11 partidos en todas las competiciones esta temporada, con cuatro tantos en liga, dos asistencias y un gol en la Copa de la Liga.
Su brillante estado de forma en este inicio de temporada ya ha alimentado las especulaciones sobre si el exmediapunta del Lyon podría aspirar algún día a los máximos galardones individuales del fútbol. Sin embargo, el técnico italiano se apresuró a zanjar ese debate y a mantener el foco en el equipo.
Preguntado por si Cherki podría ganar el Balón de Oro en el futuro, el entrenador añadió: «No lo sé. Lo único que puedo decir es que este es un deporte de equipo, no un deporte individual. Erling [Haaland] es un jugador de primer nivel, igual que Rayan y Elliot. Tenemos que pensar en los 20/25 jugadores que hay en la plantilla».
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La próxima prueba en la competición nacional será exigente
La contundente reacción mantiene al City en plena lucha por lograr la clasificación directa para las eliminatorias de la Champions League. La atención vuelve ahora de inmediato a la Premier League, donde el sábado a mediodía el equipo de Maresca visitará a un Aston Villa en buena forma en Villa Park. El conjunto de Mánchester necesitará que sus jugadores clave, ahora más frescos, rindan al máximo para mantener su impecable inicio en la competición nacional en medio de un exigente calendario otoñal.
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