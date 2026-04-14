El entrenador del Lyon explica por qué criticó públicamente a Endrick, quien, cedido por el Real Madrid, respondió con una actuación decisiva en la victoria de la Ligue 1

El técnico portugués admitió que sus anteriores comentarios, en los que afirmaba «no estar satisfecho» con la aportación del delantero, eran puramente provocativos. Fonseca quiso poner a prueba el carácter del joven tras una actuación discreta contra el Angers y las quejas por el cansancio de los viajes internacionales.

Tras vencer al Lorient, Fonseca explicó: «Como entrenador, busco estrategias para provocar reacciones en los jugadores, y eso hice. Hablé para estimularlo, y vi esa reacción».

Añadió: «Sí, hablamos. Endrick es joven, muy positivo y está en pleno crecimiento, pero hablamos y todo va bien».