El entrenador del Liverpool, Arne Slot, revela las últimas novedades sobre las negociaciones del contrato de Ibrahima Konate antes de que expire este verano

Konate parecía destinado al Real Madrid, pero, según se ha informado, los blancos perdieron interés en el defensa a principios de esta temporada debido a un bajón en su rendimiento. Se le ha preguntado a Slot sobre la situación y ha dejado claro lo que quiere que suceda. Declaró a los periodistas: «Estamos en conversaciones con él, lo que ya dice mucho de lo que queremos. Está claro que nos gustaría que se quedara, pero las negociaciones siguen en curso, así que veamos cómo acaba todo. No estaríamos negociando si no quisiéramos que se quedara.

Ibou ha tenido una muy buena racha últimamente. Jugó muy bien al principio de la temporada, pero luego también fue en parte responsable de que encajáramos un gol. Su rendimiento general fue bueno, pero un pequeño error que cometió provocó inmediatamente un gol y por eso se le juzgó de otra manera. Sin embargo, desde que estoy aquí, tiene una muy buena relación con Virgil y, al igual que Virgil, siempre ha estado en forma. Toco madera. Estos dos son vitales para nosotros, no solo por su calidad, sino por la falta de opciones que tenemos detrás».