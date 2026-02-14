Getty
El entrenador del Liverpool, Arne Slot, revela las últimas novedades sobre las negociaciones del contrato de Ibrahima Konate antes de que expire este verano
Konate se enfrenta a un futuro incierto
El futuro de Konate sigue siendo incierto a medida que se acerca el final de su contrato con el Liverpool. El defensa ha pasado por una temporada difícil en el Liverpool, pero últimamente ha impresionado desde que regresó de un permiso por motivos familiares tras la muerte de su padre. Konate marcó en su regreso contra el Newcastle, pero admitió que había sido un momento difícil para él y su familia. Le dijo a TNT Sports: «Por supuesto, estoy muy contento y no tengo palabras para describir lo que siento ahora mismo, porque las últimas dos semanas han sido muy difíciles para mi familia y para mí. Esto forma parte de la vida. Es difícil de aceptar, pero no tenemos otra opción. Vi que el equipo tenía algunos jugadores lesionados. El entrenador me dijo que me tomara mi tiempo y que no tenía que apresurarme a volver. En esta situación, creo que era importante para mí volver y ayudar al equipo. Creo que eso es lo que he hecho hoy con el equipo, con Anfield, el ambiente ha sido increíble hoy, y eso es lo que necesitamos hasta el final de la temporada».
Slot habla sobre el futuro de Konate
Konate parecía destinado al Real Madrid, pero, según se ha informado, los blancos perdieron interés en el defensa a principios de esta temporada debido a un bajón en su rendimiento. Se le ha preguntado a Slot sobre la situación y ha dejado claro lo que quiere que suceda. Declaró a los periodistas: «Estamos en conversaciones con él, lo que ya dice mucho de lo que queremos. Está claro que nos gustaría que se quedara, pero las negociaciones siguen en curso, así que veamos cómo acaba todo. No estaríamos negociando si no quisiéramos que se quedara.
Ibou ha tenido una muy buena racha últimamente. Jugó muy bien al principio de la temporada, pero luego también fue en parte responsable de que encajáramos un gol. Su rendimiento general fue bueno, pero un pequeño error que cometió provocó inmediatamente un gol y por eso se le juzgó de otra manera. Sin embargo, desde que estoy aquí, tiene una muy buena relación con Virgil y, al igual que Virgil, siempre ha estado en forma. Toco madera. Estos dos son vitales para nosotros, no solo por su calidad, sino por la falta de opciones que tenemos detrás».
Van Dijk insta a Konate a quedarse
El capitán Virgil van Dijk también ha instado a Konate a quedarse en el Liverpool. Ha declarado: «Somos amigos, hablamos de todo. Es un proceso y ya veremos qué sale de él. Nunca es tan fácil. Lo vimos con mi propia situación el año pasado, así que nunca es tan fácil como decir simplemente "vamos a hacerlo". Obviamente, quiero que se quede. Es una figura importante en el campo. Eso es lo que todo el mundo ve, pero también fuera del campo es uno de los líderes. Es excepcional y, en mi opinión, un central de talla mundial. Yo solo puedo hacer lo que está en mi mano, pero está en manos del club, de sus agentes y de él mismo, así que veamos qué sale de todo esto, pero yo no tengo ninguna influencia en ello».
¿Qué viene después?
Los aficionados tendrán que esperar para ver si Konate decide continuar en el Liverpool o marcharse. El Liverpool ya ha tomado medidas para reforzar su defensa de cara a la próxima temporada al acordar el fichaje de Jeremy Jacquet, procedente del Rennes. Mientras tanto, el equipo de Slot volverá a la acción el sábado contra el Brighton en la cuarta ronda de la FA Cup.
