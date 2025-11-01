El entrenador del Liverpool, Arne Slot, aborda los rumores de despido mientras aumentan las presiones en medio de la terrible racha de forma de los Reds
La mala racha de Liverpool continúa
Los Reds gastaron mucho en la ventana de transferencias de verano para reconstruir su equipo ganador del título, ya que rompieron el récord de transferencias británico dos veces en la misma ventana para fichar grandes nombres como Florian Wirtz del Bayer Leverkusen y Alexander Isak del Newcastle United. Slot reforzó aún más su ataque asegurando un traspaso para Hugo Ekitike, mientras que reemplazó a Trent Alexander-Arnold, que se fue al Real Madrid, con Jeremie Frimpong.
Liverpool tuvo un comienzo espectacular con siete victorias consecutivas, ya que parecía encaminarse a una exitosa defensa del título. Sin embargo, desde su enfrentamiento de Premier League contra el Crystal Palace el 27 de septiembre, el equipo de Slot ha perdido seis de siete partidos, incluidas cuatro derrotas consecutivas en la liga. Han caído al séptimo lugar en la tabla y están a tantos puntos del líder de la liga, el Arsenal.
- Getty Images Sport
Slot aborda rumores de despido
En medio de la mala racha del club, ha habido especulaciones sobre el futuro de Slot en Anfield y el holandés ha abordado ahora los rumores sobre su posible despido.
"Para mí dicen cosas similares", dijo el entrenador del Liverpool. "Hablo principalmente con Richard y de vez en cuando con los demás (Edwards y FSG). Ellos también ven cosas similares a las que veo yo. Para mí las conversaciones no han cambiado mucho. Siempre hablamos del juego y siempre es más agradable hablar del juego si has ganado que si has perdido.
"[Me siento apoyado] no solo en este período, sino también cuando las cosas van bien. Creo firmemente que todos los equipos que he tenido eran de 20-21 jugadores que pueden jugar porque si tienes demasiados ya es una lucha hacer un equipo. Pero luego tienes que mantenerlos en forma. ¿Díganme si me equivoco pero creo que durante la semana [la reacción] fue sobre cuando dije algo sobre el equipo que tenemos, y eso podría haber sido visto como una crítica o una excusa?
"Lo que quise decir fue, si estos jugadores están todos en forma tenemos tanta calidad. Este club está en una posición tan buena cuando miras la calidad que tenemos para el futuro a corto plazo y el futuro a largo plazo. Pero – he usado a Alex (Alexander Isak) como ejemplo pero no quiero entrar en cada jugador individualmente porque a los jugadores a veces no les gusta cuando se les menciona si están en forma o no – no todos estaban listos desde el principio para jugar tres partidos en siete días.
"Y luego, cuando tienes cuatro lesiones como tenemos en este momento, es una lucha entrar en un programa como este. Usé esto para explicar mi alineación el miércoles. No lo usé como una excusa para perder contra Brentford o la derrota anterior o la derrota anterior. Lo hice porque Ibou (Ibrahima Konate) y Virgil (van Dijk) tuvieron que jugar mucho. Joe Gomez se perdió toda la pretemporada. Macca (Alexis Mac Allister) se perdió toda la pretemporada."
"Primero empecemos a ganar de nuevo"
Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de una extensión de contrato en lugar de una salida, Slot agregó: "Esa es la última pregunta que esperaba. Creo que mi enfoque puede estar completamente en devolver a Liverpool al camino de la victoria. Esa es mi primera respuesta. La segunda respuesta es que las conversaciones de contrato, si es que existen, nunca hablamos de esto aquí. Pero primero empecemos a ganar nuevamente, ahí es donde está mi principal enfoque."
- AFP
Conjunto difícil de encuentros
Los hombres de Slot tienen programado enfrentarse a Aston Villa en casa el sábado, antes de recibir al Real Madrid en la Liga de Campeones el 4 de noviembre y luego enfrentarse al Manchester City cinco días después en el Etihad Stadium. Los campeones ingleses esperarán volver a ganar contra el equipo de Unai Emery antes de acercarse a los cruciales partidos contra los dos gigantes del fútbol europeo.