El entrenador del Liverpool, Arne Slot, aborda los rumores de despido mientras aumentan las presiones en medio de la terrible racha de forma de los Reds

En medio de la mala racha del club, ha habido especulaciones sobre el futuro de Slot en Anfield y el holandés ha abordado ahora los rumores sobre su posible despido.

"Para mí dicen cosas similares", dijo el entrenador del Liverpool. "Hablo principalmente con Richard y de vez en cuando con los demás (Edwards y FSG). Ellos también ven cosas similares a las que veo yo. Para mí las conversaciones no han cambiado mucho. Siempre hablamos del juego y siempre es más agradable hablar del juego si has ganado que si has perdido.

"[Me siento apoyado] no solo en este período, sino también cuando las cosas van bien. Creo firmemente que todos los equipos que he tenido eran de 20-21 jugadores que pueden jugar porque si tienes demasiados ya es una lucha hacer un equipo. Pero luego tienes que mantenerlos en forma. ¿Díganme si me equivoco pero creo que durante la semana [la reacción] fue sobre cuando dije algo sobre el equipo que tenemos, y eso podría haber sido visto como una crítica o una excusa?

"Lo que quise decir fue, si estos jugadores están todos en forma tenemos tanta calidad. Este club está en una posición tan buena cuando miras la calidad que tenemos para el futuro a corto plazo y el futuro a largo plazo. Pero – he usado a Alex (Alexander Isak) como ejemplo pero no quiero entrar en cada jugador individualmente porque a los jugadores a veces no les gusta cuando se les menciona si están en forma o no – no todos estaban listos desde el principio para jugar tres partidos en siete días.

"Y luego, cuando tienes cuatro lesiones como tenemos en este momento, es una lucha entrar en un programa como este. Usé esto para explicar mi alineación el miércoles. No lo usé como una excusa para perder contra Brentford o la derrota anterior o la derrota anterior. Lo hice porque Ibou (Ibrahima Konate) y Virgil (van Dijk) tuvieron que jugar mucho. Joe Gomez se perdió toda la pretemporada. Macca (Alexis Mac Allister) se perdió toda la pretemporada."