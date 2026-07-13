Aún no se sabe cuánto durará. Al ser preguntado si Farke ha hecho lo suficiente para mantenerse en uno de los puestos más exigentes, Kilgallon —formado en la cantera del Leeds—, en declaraciones a GOAL en colaboración con Right Bet, afirmó: «Esto ya se comentó un poco la temporada pasada, sobre todo cuando atravesaron una mala racha.

Hubo una serie de partidos contra el Manchester City, el Liverpool y el Chelsea, y todos decían: “Ahora lo van a despedir, es imposible, están en mala racha, el presidente habla del tema, ¿de dónde van a sacar los puntos para que se quede?”. Pero él salió al campo, cambió la formación ante el City y parecieron otro equipo.

«Creo que el presidente y los propietarios vieron que los jugadores seguían jugando de verdad por él. A veces ves a un equipo y piensas: “Estos chicos lo han tirado por la borda, no quieren a este entrenador”. Pero hubo algo, creo que fue el partido contra el Chelsea en Elland Road, en el que los chicos salieron al campo dándolo todo por él, para ganar y para apoyarlo.

Se nota que el vestuario está con él. Los jugadores le aprecian. Pero basta con unos malos resultados para que la presión aumente: pierdes dos o tres partidos en la Premier y ya piensas “estoy en apuros”, más aún con el Leeds ampliando el estadio y apostando fuerte.

En mi opinión, Farke lo ha hecho fantásticamente bien. La temporada pasada fueron un equipo de primera. Estuvieron metidos en cada partido. Sé que estaban cerca de la parte baja de la tabla y que probablemente fueron los últimos cinco o seis partidos cuando quedaron realmente fuera de peligro, lejos del descenso. Pero en todos los partidos que vi en Elland Road, estuvieron metidos en el partido. No les daban una paliza como al West Ham. El Leeds, si perdía, siempre era por 1-0. Estaban metidos en todos los partidos.

En resumen, Farke ha hecho un trabajo brillante y los propietarios lo aprecian, pero en la Premier tres derrotas bastan para que empieces a mirar por encima del hombro.