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El entrenador del Leeds, Daniel Farke, ha rechazado la amenaza de un «gran nombre», pero recibe una advertencia de «tres partidos» de una exestrella de Elland Road
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El Leeds sueña a lo grande, dentro y fuera del campo.
En West Yorkshire se planea ampliar un famoso estadio histórico. Como la demanda de entradas supera la oferta, pronto habrá más afición en las gradas.
Las recientes incorporaciones refuerzan su objetivo de mantenerse en la élite.
La permanencia se logró con relativa comodidad la temporada pasada, ocho puntos sobre el descenso, tras ascender un año antes.
Repetir o superar esa actuación no será fácil, pues los rivales de todas las categorías están dispuestos a volver a invertir a lo grande. El Leeds debe mantener el ritmo y busca más respaldo de 49ers Enterprises.
El objetivo es avanzar hacia Europa y pelear por títulos, por lo que se buscan líderes dentro y fuera del campo. Farke cumple esos requisitos de momento, y se rechaza fichar a un técnico de mayor renombre.
¿Seguirá siendo Farke la persona adecuada para el Leeds?
Aún no se sabe cuánto durará. Al ser preguntado si Farke ha hecho lo suficiente para mantenerse en uno de los puestos más exigentes, Kilgallon —formado en la cantera del Leeds—, en declaraciones a GOAL en colaboración con Right Bet, afirmó: «Esto ya se comentó un poco la temporada pasada, sobre todo cuando atravesaron una mala racha.
Hubo una serie de partidos contra el Manchester City, el Liverpool y el Chelsea, y todos decían: “Ahora lo van a despedir, es imposible, están en mala racha, el presidente habla del tema, ¿de dónde van a sacar los puntos para que se quede?”. Pero él salió al campo, cambió la formación ante el City y parecieron otro equipo.
«Creo que el presidente y los propietarios vieron que los jugadores seguían jugando de verdad por él. A veces ves a un equipo y piensas: “Estos chicos lo han tirado por la borda, no quieren a este entrenador”. Pero hubo algo, creo que fue el partido contra el Chelsea en Elland Road, en el que los chicos salieron al campo dándolo todo por él, para ganar y para apoyarlo.
Se nota que el vestuario está con él. Los jugadores le aprecian. Pero basta con unos malos resultados para que la presión aumente: pierdes dos o tres partidos en la Premier y ya piensas “estoy en apuros”, más aún con el Leeds ampliando el estadio y apostando fuerte.
En mi opinión, Farke lo ha hecho fantásticamente bien. La temporada pasada fueron un equipo de primera. Estuvieron metidos en cada partido. Sé que estaban cerca de la parte baja de la tabla y que probablemente fueron los últimos cinco o seis partidos cuando quedaron realmente fuera de peligro, lejos del descenso. Pero en todos los partidos que vi en Elland Road, estuvieron metidos en el partido. No les daban una paliza como al West Ham. El Leeds, si perdía, siempre era por 1-0. Estaban metidos en todos los partidos.
En resumen, Farke ha hecho un trabajo brillante y los propietarios lo aprecian, pero en la Premier tres derrotas bastan para que empieces a mirar por encima del hombro.
El Leeds aspira a más que evitar el descenso en la Premier League.
Al ser preguntado sobre si se han revisado los objetivos en el Leeds —dado que la mera permanencia ya no representa la máxima ambición colectiva y que es importante lograr un progreso positivo en la temporada 2026-27—, Kilgallon añadió: «Sin duda. En el último partido nos echaron a todos y ya estaban las excavadoras; en cuanto terminó, pusieron “Bob el Constructor”.
Estaban listos para ponerse manos a la obra y construir ese estadio para que Elland Road vuelva a parecer un estadio como Dios manda. Tenía un aspecto anticuado, para ser sincero, sobre todo en comparación con algunos de los estadios que hay ahora.
Estadio nuevo, sueldos altos, algo de dinero para gastar… Ya no basta con mantener la categoría; hay que estar entre los 10 o 12 primeros. Pero ¿cuántas veces se ve que, en la segunda temporada en la Premier, los equipos empiezan a tener problemas? Se salvan y al año siguiente descienden.
«Pero el Leeds United no puede permitírselo. Debe mejorar para ser el gran club que puede ser, porque la afición ya está ahí; debe terminar entre los diez primeros la próxima temporada y seguir creciendo».
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Calendario del Leeds: Partidos de pretemporada y debut 2026-27
El Leeds disputará varios amistosos de pretemporada ante Liverpool, Manchester United y Wrexham, este último propiedad de Ryan Reynolds y Rob Mac.
Tras la preparación, la Premier League arrancará el 22 de agosto: visita al City Ground para medirse al Nottingham Forest. Farke sabe que deben empezar con buen pie.
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