El entrenador del Leeds, Daniel Farke, fue expulsado y se alejó del árbitro al final del partido tras la derrota ante el Manchester City

Antoine Semenyo, fichado en enero, volvió a ser el héroe del City al marcar el único gol del partido. Estos tres puntos fueron vitales para los hombres de Pep Guardiola, que acortaron la distancia con el líder de la liga, el Arsenal, a solo dos puntos, sin poder contar con Erling Haaland.

Con el goleador noruego lesionado y sin poder viajar a Yorkshire, Omar Marmoush y Semenyo fueron los encargados de hacer daño. Este último volvió a amortizar parte del elevado precio que pagó el City para traerlo al noroeste de Inglaterra, al internarse en el área pequeña y convertir un centro raso de Rayan Ait-Nouri con un remate al estilo Haaland.

El Arsenal esperaba que los hombres de Guardiola tropezaran en un campo notoriamente difícil de visitar bajo los focos. Los Gunners podrían volver a situarse con cinco puntos de ventaja en la cima de la tabla el domingo, cuando reciban al Chelsea en el Emirates, pero habrán jugado un partido más que el City.