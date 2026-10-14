La Federación Inglesa de Fútbol ha confirmado que Arbeloa ha sido multado con 25.000 libras y ha recibido una advertencia oficial sobre su conducta futura. La sanción responde a los comentarios que hizo el español tras el empate 1-1 ante el Manchester United en Craven Cottage el 20 de septiembre. El organismo alegó que las declaraciones del entrenador después del partido constituyeron una conducta indebida, ya que insinuaban parcialidad y cuestionaban la integridad del equipo arbitral.

La FA detalló todas las medidas disciplinarias y señaló que, a juicio de la comisión independiente, las palabras del entrenador sugerían que los árbitros habían actuado de forma premeditada para influir en el resultado. El organismo mantiene directrices estrictas sobre cómo deben hablar los representantes de los clubes de las decisiones arbitrales ante los medios para proteger la reputación del fútbol.