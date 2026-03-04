El entrenador del Fenerbahçe fue trasladado de urgencia al hospital por una «infección grave», según confirmaron los gigantes turcos

Informes posteriores confirmados por el club turco indicaban que el entrenador del Fenerbahçe, Tedesco, había sufrido un grave problema de salud. El técnico, de 40 años, fue ingresado en el hospital a principios de esta semana tras contraer una grave enfermedad respiratoria. Esta hospitalización repentina e inmediata causó, como es lógico, una gran preocupación entre la comunidad futbolística mundial y la apasionada afición del Fenerbahçe.

Desde entonces se ha revelado que la causa subyacente de esta alarmante situación médica fue un brote repentino de neumonía. Afortunadamente, tras recibir atención médica urgente, el exentrenador del Schalke y del RB Leipzig ha sido dado de alta. Ahora continúa su necesario proceso de recuperación desde la comodidad de su propia residencia en Estambul, aunque sigue sin estar disponible para las tareas inmediatas del primer equipo mientras continúa su tratamiento.